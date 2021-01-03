Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de Mart 2020'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının etkilerinden vatandaşları korumak amacıyla destek programları başlatılmıştı. Bu programların önemli bir ayağını, karşılıksız yardımları kapsayan “Sosyal Koruma Kalkanı” oluşturdu. Dokuz ayın geride bırakıldığı salgın döneminde verilen ve verilmeye devam edilen bu destekler; vatandaşlara umut, sektörlere de can suyu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Doğrudan destek ve yardımlar 45,5 milyar liraya yaklaştı. 2021'de de vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz” dedi. Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde, 31 Aralık 2020 itibarıyla;

¥ Sosyal Destek Programının "Faz 1" ayağında 2,1 milyon haneye 2,1 milyar TL, "Faz 2" ayağında da 2,3 milyon haneye 2,3 milyar TL ödeme yapıldı.

¥ Devam eden "Faz-3" kapsamında şu ana kadar 1 milyon 949 bin kişiye biner lira destek verildi.

¥ "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında toplanan bağışlar da, dönemsel ihtiyaç sahibi olan 2 milyon 53 bin haneye biner liralık ödemeler hâlinde aktarıldı.

¥ Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 582 bin 455 çalışana, 23 milyar 371 milyon 397 bin lira ödeme yapıldı. 1 Aralık 2020 itibarıyla Kısa Çalışma Ödeneği’ne yeniden başvuru alınmaya başlandı.

¥ Nakdî Ücret Desteği ile ücretsiz izne ayrılmış 2 milyon 216 bin 622 çalışana, 6 milyar 478 milyon 346 bin lira aktarıldı.

¥ İşsizlik Ödeneği ile de 913 bin 818 kişiye 4 milyar 527 milyon 867 bin lira ödeme yapıldı.

¥ Toparlanma süreci ile birlikte normal çalışma düzenine geçen 3 milyon 183 bin 435 çalışana ise “Normalleşme Desteği” olarak 2 milyar 461 milyon 544 bin liralık SGK prim mahsuplaşması yapıldı.

¥ 2021’in ilk üç ayında da esnafa doğrudan yapılacak kira ve gelir kaybı hibeleri 5 milyar TL'yi bulacak.