Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 398,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 398,80 liradan, 2 bin 627 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 648 liradan, 363,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 367,50 liradan, 2 bin 567 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 587 liradan, bin 284 liradan alınan Yarım Ziynet bin 294 liradan ve 642 liradan alınan Çeyrek Ziynet 647 liradan satıldı.