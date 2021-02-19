İstanbul Kapalıçarşı’da 398,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 398,80 liradan, 2 bin 627 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 648 liradan, 363,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 367,50 liradan, 2 bin 567 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 587 liradan, bin 284 liradan alınan Yarım Ziynet bin 294 liradan ve 642 liradan alınan Çeyrek Ziynet 647 liradan satıldı.
Altının gramı 398,80 lira oldu
19.02.2021 - 18:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 398,80 lira oldu.
Etiketler : altın,gram altın,altın ne kadar,
768917 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/768917.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER