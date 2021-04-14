Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 54 artış gösterdi. Martta en yüksek payı 125 bin 721 adet ve yüzde 63,80 payla dizel otomobiller aldı. Dizel otomobilleri, 55 bin 228 adet ve yüzde 30,22 payla benzinli, 1.342 adet ve yüzde 0,73 payla otogazlı otomobiller takip etti. Elektrikli otomobillerin payı 387 adetle yüzde 0,21 ve hibrit otomobillerin payı da 53 adetle yüzde 0,03 olarak belirlendi. Satışların artmasına karşın fiyatlar ise bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,4 geriledi. Sene başından bu yana fiyatlarda yüzde 2,3’lük düşüş kaydedildi.

ABD’ye yönelik oto dijital fuarı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, ilkini geçen yıl aralıkta gerçekleştirdiği üç boyutlu dijital otomotiv fuarı Auto Expo Türkiye’nin ikincisini 26-29 Nisan’da düzenleyecek. Amerika kıtasına yönelik gerçekleştirilecek fuarda 58 Türk firması yerli ürünlerini otomotiv devlerine tanıtacak. OİB Başkanı Baran Çelik, Amerika kıtasının ardından haziran ayında da Avrupa ülkelerine yönelik fuar düzenleyeceklerini bildirdi.