Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacak.
Hacettepe Üniversitesi 65 sözleşmeli personel alacak
30.04.2021 - 09:54 | Son Güncelleme: 30.04.2021 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, 65 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : Hacettepe Üniversitesi,
786648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/786648.aspx
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