Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Trafikteki 24,2 milyon aracın yüzde 20,65’i zorunlu trafik sigortası yaptırmamış. Son açıklanan verilere bakıldığında, otomobillerin yüzde 7,27’si, minibüslerin yüzde 22’si, otobüslerin yüzde 30,60’ı, kamyonetlerin yüzde 11,62’si, kamyonların yüzde 24’ü ve motosikletlerin yüzde 66,5’inin zorunlu trafik sigortası yok. Bunlar ciddi oranlar. Sigortasız gezen her araç trafik için tehlike saçıyor. Bir kaza anında araç sahibinde ve araçta oluşabilecek hasarların karşılanabilmesi için zorunlu tutulan trafik sigortasının yaptırılmaması, devleti de zarara sokuyor” diye konuştu.

"MUTLAKA İNDİRİME GİDİLMELİ"

Pandemi sürecinde başta okul servis araçları olmak üzere, iş yapamadığı belgelenen araçların zorunlu trafik sigortası yükünden muaf tutulması gerektiğini belirten Palandöken "Araçların trafiğe sigortasız çıkmamaları için sigorta fiyatlarında mutlaka indirime gidilmeli ve taksit sayısı artırılmalı. Ayrıca salgın sürecinde zorunlu trafik sigortasını yaptıramayanlara ceza ve faiz uygulanmamalı" şeklinde konuştu.