Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda sondaj çalışmaları yapan Fatih Sondaj Gemisi'nin 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğinin müjdesini açıkladı. Böylelikle en çok doğal gaz rezervi bulunan ülkeler sıralamasında 28. sıraya yükseldi.

Erdoğan müjdeyi böyle açıkladı

“Fatih Sondaj Gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun. Böylece Karadeniz’deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Yeni gaz arama ve sondaj çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amasra -1 kuyusunda doğal gaz keşfi Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen müjdeyi açıklayarak, Fatih Sondaj Gemisinin, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını duyurdu.

Türkiye 32. sıradaydı

Türkiye yeni bulunan 135 milyar metreküplük doğal gaz rezerviyle doğal gaz alanında dünyadaki ülkeler arasında 32. sıradan 28. sıraya yükseldi.

2015 yıllık doğal gaz tüketimi: 47.9 milyar metreküp

2016 yıllık doğal gaz tüketimi: 49.5 milyar metreküp

2017 yıllık doğal gaz tüketimi: 53.8 milyar metreküp

2018 yıllık doğal gaz tüketimi: 50 milyar metreküp

2019 yıllık doğal gaz tüketimi: 46.8 milyar metreküp

2020 yıllık doğal gaz tüketimi: 48,3 milyar metreküp

Dünyada doğalgaz en çok hangi ülkede var?

Dünyada en çok doğal gaz rezervi 50 trilyon metreküp ile Rusya'da bulunmaktadır. Rusya bu alanda liderdir. Birçok ülkeye doğalgaz satmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Zonguldak'ta bir müjde vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada bugün Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağını duyurdu.