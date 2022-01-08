Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Suriye’de 11 yıl önce başlayan iç savaş sebebiyle ülkelerinden ayrılan iş adamlarının Türkiye’de yaptığı yatırım 10 milyar doları aştı. Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan Arap İş Adamları ve Sanayicileri Derneği (ASSİAB) Başkanı Abdulgafur Salih Asfur, gazetemize yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ihracatına 3 milyar doları aşkın destek verdik" dedi. Asfur Türkiye geneli 450 ila 500 bin kişiye istihdam sağladıklarını, bunlarına önemli bir kısmının ise Türklerden oluştuğunu söyledi.

Belirli kesimlerin Suriyelilerle ilgili sürekli negatif gündemler ürettiğine dikkat çeken Abdulgafur Salih Asfur, şunları kaydetti: Biz Türk halkına minnet borçluyuz. Halep dünyanın sayılı üretim ve ticaret merkezilerinden biriydi. Şu an o potansiyel önemli oranda Türkiye’ye taşındı. Yalnızca Gaziantep'te ticaret odasına kayıtlı 3 bin Suriyeli girişimci var. Yine sanayi odasında 101, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine ise kayıtlı bin 445 firmamız bulunuyor. Bu rakamlar katlanarak büyüyor. Başta Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, İstanbul, Hatay, Kilis ve Adana olmak üzere tekstil, plastik, ayakkabı, terlik, halı, lojistik ve hizmet sektörlerinde binlerce firma ile Türkiye’ye artı değer katmaya çalışıyoruz. Amacımız daha fazla yük olmak değil bu milletin yükünü almak.

50’DEN FAZLA ÜLKEYE MAL SATIYORLAR

Aslen Türkiye sınırındaki El-Bab kasabasından olan ASSİAB Başkanı Albulgafur Salih Asfur, Halepli üretici ve tüccarların başta Arap ülkeleri olmak üzere Avrupa, Asya ülkeleri ile bağını sürdürdüğünü vurguladı. Suriyeli iş adamlarının kurduğu bu bağlar sebebiyle 50’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Asfur, sanayi ve üretim ağı dışında özellikle İstanbul üzerinden binlerce Suriyelinin Arapça konuşan ülkelere ihracat gerçekleştirdiğini ve bu oranın 500 milyon doları aştığını vurguladı.

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR İHRACAT

ASSİAB Başkanı Asfur, Türkiye genelinde faaliyet gösteren sanayici ve iş adamlarını aynı çatı altında buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Asfur "Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 10 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Bazı girişimcilerimiz resmi formalitelerden dolayı Türk ortakları üzerinden faaliyet yürütüyor. Herhangi bir ayrıcalık istemiyoruz. Sadece diğer yabancı yatırımcılara sağlanan resmî imkânlardan faydalanmak istiyoruz. Birçok iş adamımız geçici koruma kimliği ile yaşıyor. Bir ay ya da bir yıl sonra ne oturumu ya da buradaki durumunun ne olacağını bilmemesine rağmen vazgeçmeden ticaretine, üretime devam ediyor. Muhalefetin sıkça söylediği göndereceğiz açıklamaları ve hakkımızda yürütülen olumsuz kampanyalara çok üzülüyoruz" dedi. Asfur, bütün yatırımların öz kaynakları olduğunu ve tamamına yakınının Suriye’den getirildiğini kaydetti.

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