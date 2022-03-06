Türkiye Gazetesi

Evlenecek çiftler, düğün sezonu öncesi şimdiden takılarını almaya başladı. Hazırlıklarını tamamlamak isteyen gelin ve damat adayları en çok bilezik, set takımları ve alyans tercih ediyor. Fiyatları genellikle artan altın fiyatları bu kez de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükseldi.

Düğün hazırlığında olan çiftlerin alışveriş tercihlerinde ilk sırada yer alan kuyumcularda şimdiden hareketlilik başladı. Kocaeli’de de düğün sezonu için hazırlıklarını tamamlamak isteyen çiftler, kuyumcuların yolunu tutuyor. Gelin ve damat adayları bilezik, set takımları ve alyans alırken, düğüne katılacak misafirler ise gram altına yöneliyor.

Altın fiyatlarının yüksek olduğunu, ilerleyen günlerde daha da yükseleceğini ifade eden kuyumcu Sergen Kavartkurt, "Mart ayındayız, özellikle nişan aylarının olduğu dönemdeyiz. Pandemi kısıtlamalarının da kalkmasıyla bu sene düğün sezonunda hareketlilik bekliyoruz. Özellikle düğün sezonunda altına bayağı bir rağbet olacaktır. Gelin ve damatlar, set takımları, alyansları ve bilezikleri tercih ediyor. Ciddi bir hareketlilik bekliyoruz." dedi.

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla beraber Rusya-Ukrayna krizi kuyumcularda hareketliliğe neden oldu ve altın fiyatlarının yükseleceği öngörüldü.

'FİYATLAR YÜKSELECEK'

Kuyumcu Kavartkut, "Fiyatlar şu an yükselişte ve fiyatların biraz daha yükseleceğini düşünüyoruz. Tabii ki fiyatların belli bir noktada sabit kalması bizim için daha iyi olacaktır. Genellikle klasik alyanslar tercih ediliyor. Ortalama fiyat olarak bin 500 TL’den başlıyor. 14 ayar pırlantalar tercih ediliyor" dedi.

'FİYATI NEDENİYLE GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR'

Düğün takısı olarak gram altının tercih edildiğini söyleyen Kavartkut, "Özellikle mart ayı kuyumculuk sektörünün en hareketli aylarından biridir. Çeyrek altın ve yarım altın fiyatı sebebiyle düğün takısı olarak çok tercih edilmiyor. Düğünler için genelde gram altınlar tercih ediliyor." ifadeleri kullandı.

DÜĞÜN YAPACAKLARA UYARI: ŞİMDİDEN ALIN

Kavartkut, müşterilere uyarıda bulunarak "Düğün yapacak müşterilerimizin imkanları varsa şimdiden altın almaları onlar için daha iyi olacaktır. Çünkü altının uzun vadede biraz daha yukarı doğru tırmanacağı görünüyor. Ukrayna ve Rusya’nın arasındaki sıcak çatışma altın piyasasına yansıdı. Savaş başladıktan sonra biraz yükselmeye başladı" diye konuştu.

Savaş petrolü vurdu! Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor; Piyasalarda son durum Rusya-Ukrayna savaş yedinci gününe girerken piyasalarda sert dalgalanmalar devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından çoğu Avrupa ülkesi peş peşe yaptırım kararı almıştı. Rusya’nın bu yaptırımlara karşı ticaret yapmasının imkansız hale gelmesi ve hava sahasının kapatılması Moskova’nın elini kolunu bağlamış durumda. Yaşanılan bu savaş durumunda ise petrol fiyatları sert tepki göstererek 100 doları aşmış durumda. Altın fiyatları da güçlenmeye devam ederken, kripto paralarda durgunluk söz konusu.

Altın fiyatları için uzmanlardan kritik uyarı Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin altıncı gününde altın fiyatlarındaki sert hareketlilikler yakından takip ediliyor. Uzmanlara göre, 2150 dolar/ons seviyesine kadar yükselebileceği buna paralel olarak da gram altının 900-1000 lirayı geçeceği ifade edildi. İslam Memiş ise; bu fiyatlardan altın alınmayacağını söyledi.

Altın Tasarruf Sisteminde yeni dönem bugün itibarıyla başladı Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Altın Tasarruf Sistemi bugün itibarıyla uygulamaya girdi. Uygulamayala beraber altın hesapları bugünden itibaren açılabilecek.