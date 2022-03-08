Türkiye Gazetesi

Dünyanın gözü Ukrayna topraklarındaki işgal girişiminde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusuna verdiği talimat doğrultusunda başlayan askeri harekat 13'üncü gününde devam ederken, para ve altın piyasalarında da işgal girişimine bağlı olarak hareketlenmeler yaşanıyor. Peki altın ve dolarda yükseliş sürecek mi? Alım-satım için uygun zaman mı? Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

"ALIM İÇİN UYGUN BİR SEVİYE DEĞİL"

Doların 14.50 TL seviyesini gördüğünü söyleyen İslam Memiş, "Dolar alımı için uygun bir seviye değil" dedi. Beklemenin daha doğru bir karar olabileceğini kaydeden Memiş, "3-4 ay öncesinden yüksek fiyatlardan aldığınız dolarınız varsa şu an Euro/Dolar paritesi ve Dolar/Sterlin paritesi dip seviyelerde. Bu pariteleri değerlendirerek maliyetlerinizi düşürebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜ ALINAMAYACAK BİR KAOS ORTAYA ÇIKABİLİR"

Piyasalarda Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların içine enerjinin de dahil edileceğine dair dedikoduların olduğunu söyleyen Memiş, Rus petrolünün yasaklanması durumunda dünya ekonomilerindeki tüm dengelerin bozulacağını söyledi.

Bu durumda petrol fiyatlarının fahiş bir şekilde artacağına dikkat çeken Memiş, böyle bir hamleyi beklemediğinin altını çizerek konuşmasına şöyle devam etti: "Böyle bir durum gerçekleşirse varilin fiyatı 2 ila 3 katını bulabilir. Bu da finansal piyasaların çöküşü anlamına gelir. Turizmden tutun tarım fiyatlarına kadar önü alınamayacak bir kaos ortaya çıkabilir. Bu ihtimali zayıf görüyorum."

Dünya genelinde enflasyonun artacağını kaydeden Memiş, pek çok ülkenin savaşı enflasyonun artışında bahane olarak kullanacağını belirtti.

ABD varili devirdi: Brend petrol 126'a fırladı, Rusya 300 doları işaret etti Batılı ülkelerin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandıklarına ilişkin haberler petrolü fiyatlarını arttırınca Brent petrolün varil fiyatıda yükseldi ve konuyla ilgili Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrolüne yönelik bir ambargonun petrolün varil fiyatının 300 doların üstüne çıkabileceğini açıkladı.

Rusya'yı tecrit etmek tam bir felaket senaryosu: Petrol 150 dolara, benzin 25 TL'ye mi? ABD, "Rusya'nın batıya petrol satmasını durdurmayı" görüştüklerini açıklayınca dünya karıştı. Petrol, yüzde 10'u da aşan yükselişle 130 doları geçti. Analistler "Bu yaptırım gerçekleşirse ve gerilim tırmanırsa, petrol, 2008'deki 150 dolar zirvesini görür. Akaryakıt fiyatlarının litresi de 25 TL'yi geçer" diyor.