Türkiye Gazetesi

Fed, küresel piyasalarda son yılların en merak edilen faiz kararını açıkladı. Piyasalarda oluşan beklentilere paralel olarak Fed, politika faizinde 50 baz puanlık artışa gitti.

Fed, bir önceki toplantının yapıldığı mart ayında, 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artırmıştı.

Amerika Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlk etapta bilanço azaltımına Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlanacak.

İlk 3 ayın ardından bilanço daraltmadan aylık miktar Hazine kağıtlarından 60 milyar dolara ve mortgage destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek.

Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak? Fed faiz kararını açıkladı mı? Faizler artacak mı? İşte son tahminler... Piyasalar Fed kararına odaklanmış durumda. Doları ve altını doğrudan etkileyecek olan Fed faiz kararı merakla bekleniyor. Mart ayında 25 baz puan ile faiz artırımına giden Fed, savaş, artan vakalar ve enflasyonun yoğun hissedilmesiyle agresif para politikaları uygulamaya başladı. Uzmanlar Fed’in 50 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakarken FWD Bonds'un Başekonomisti Chris Rupkey, ABD Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz artışının sürpriz olmayacağını belirtti. Peki Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak? Fed’in faiz kararı ne olur? İşte merak edilen tüm detaylar…

Piyasalar için kritik hafta geldi çattı! Altın ve dolar Fed’in faiz kararıyla yön bulacak: Fed faizi artıracak mı? Dünya genelinde artan enflasyon oranları merkez bankalarını harekete geçirdi. Para politikalarında sıkışma sürecine giren merkez bankaları, agresif faiz artırım kararları ile piyasaları etkilemeyi sürdürüyor. Piyasalar ise 3-4 Mayıs tarihinde ABD Merkez Bankası (Fed)’dan gelecek olan kritik karara odaklanmış durumda. Peki Fed’in kararı altın ve dolar fiyatlarını nasıl etkiler? Uzmanlar Fed’in faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakarken 50 mi yoksa 75 baz puan mı alacağı merak konusu oldu. Yatırımcılar ise “Fed’in faiz kararı altın ve doları nasıl etkiler? Fed faiz artırımına gidecek mi? Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak?” sorularını araştırmaya başladı. İşte Fed’den gelecek karara göre piyasaları bekleyen gelişmeler…