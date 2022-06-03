Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Son dönemde yaşanan yüksek kira bedelleri ve alınamaz boyuta gelen ev fiyatları devleti harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2 milyon liraya kadar yüzde 0,99 ve yüzde 0,89 faizli kredinin ardından TOKİ'ye sosyal konut yapımı ve konut yapmak isteyenlere hazine arazisi sağlanması gibi acil tedbirler getirildi.

Artan kiraların hem kiracı hem de ev sahibini mağdur etmemesi için de 'tek oran' başta olmak üzere bir yöntem belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bütün bu çalışmalardan sonra kiralardaki önlenemeyen artışlar hız kesse de ne kirada ne ev fiyatlarında düşüşün mümkün olmadığı görüldü. Üstelik son dönemde emlakçıların kendi aralarında anlaşarak kiralar ve konut fiyatlarının aşağı çekilmemesi için direnç gösterdiği belirlendi.

"TEKELCİLİK SUÇTUR"

1 milyon yerine 1,5 milyon lira fiyat koyarak binde 3, 5 bin lira yerine 7 bin liraya kiralama yaparak komisyonunu artıran emlakçı sayısında büyük artış görüldü. Bu konudaki şikâyetler, CİMER başta olmak üzere birçok kamu kuruluşuna iletiliyor. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da "Emlakçılar arasında çeteleşmeler, gruplaşmalar olmuş. Bu suçtur. Emlakçı odaları var. Mutlaka müdahale edilmeli. Emlak odalarının mensuplarını eğitmesi, ardından da denetlemesi gerekiyor" diyerek bu konuya dikkat çekti.

Bu konuda görüşlerini dile getiren Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu "Tekelcilik suçtur. Bize de çok sayıda bu yönde şikâyet geliyor. Rekabet Kurumu ve Emlakçılar Odalarına bilgi veriyoruz. Fark edenlerin mutlaka Rekabet Kurumuna başvurması gerekir" diyerek tüketicileri hakkını aramaya davet etti.

KİRAYA ÜST SINIR ŞART

Barınma hakkının insani bir hak olduğunu, kanunlarla koruma altında bulunduğunu söyleyen Ağaoğlu "Yasalar kiracıyı koruyor. 5 yıl boyunca TÜFE 12 aylık ortalama artışı üzerinde olamayacağına dair hüküm var. Bunu kabul etmeyip ev sahibi daha yüksek bedel istese ve kiracı da mecburen kabul etse dahi kanunen geçersiz. Mahkemelerde iptal edilebilir. Kiracı 5 yıl oturduktan sonra yeniden değerlendirme istenir. Emsale göre tespit yapılır, rakam belirler. 2'nci 5 yıl meblağ yine TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıyla devam eder. Burada da Sulh Hukuk Mahkemeleri yetkili ama şu an yaşadığımız ortamda bir üst sınır getirmek şart oldu. Plazalardaki, lüks konutlardaki kiralar dışarıda tutulmak kaydıyla rayiç bedeller gözetilerek evlere geçici sınır konulmalı ve toplum nefes almalı. Ardından zaten hükûmetin arzı artırmaya yönelik tedbirleriyle piyasa gevşeyecektir. Ayrıca Gelirler İdaresinin ilanları takibi de çok yerinde olmuştur. Tavsiyelerimiz yerini buldu. Düşük faizlerin açıklandığı saatlerde fiyatlarını yüzde 50'ye kadar artıranlar tespit edilip bu krediden yararlanmaması gerektiğini söylemiştik. 2 milyondan satıp 500 bin lira rayiçten vergi ödeyecek. İşte burada ona dur denilmeli" ifadesini kullandı.

MÜTEAHHİT GÜNDE ÜÇ KEZ FİYAT DEĞİŞTİRİYOR, EMLAKÇI ARADA KALIYOR

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, emlakçılar arasında fiyatları belirleme konusunda çeteleşme olduğu iddialarını reddetti. Gazetemize açıklamalarda bulunan Aşa "Yok öyle bir şey. Emlakçılar niye çeteleşsin? Mal bulup satamıyor. Bu söylemler akla mantığa uymuyor. Günah keçisi aranıyor" dedi.

"Müteahhit zam yapar emlakçı suçlu, mal sahibi zam yapar emlakçı suçlu" diyen Aşa, fiyat yükseltmenin hiçbir emlakçının işine gelmeyeceğini ifade etti. Müteahhidin, ev sahibinin günde üç kere fiyat değiştirdiğini savunan Aşa "Bunun kabahatlisi emlakçı mı? Arada biz kalıyoruz" diye konuştu. Esenyurt gibi bir iki semtte mafyalaşma olduğunu anlatan Aşa "Bunlar emlakçı değil. Emlakçıyı da siteye sokmuyorlar. Kendileri alıp-satıyor. Mal sahibine bile müdahale ettirmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Yüksek kiraya çözüm için beş teklif Türkiye'nin her yerinde hızla artan kiralar, İstanbul'da altından kalkılmaz hâle geldi. Ev ve iş yerleri için istenen kiralar 'ödenemeyecek' seviyelere yükseldi, davalar ve kavgalar arttı.

Bakan Bozdağ'dan yeni kira düzenlemesine ilişkin açıklama Son dönemde giderek artan fahiş kiralara karşı hükümet harekete geçti. Kira düzenlemesi miktar üzerinden değil oran üzerinden belirlenecek. Düzenlemede son aşamaya gelindiğini ifade eden Adalet Bakanı Bozdağ, "Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız." dedi.

Bakan Kurum açıkladı: Kira artışlarına düzenleme geliyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kira artışları TÜFE’ye endeksli yapılmak zorunda" diyerek dört bakanlığın çalıştığını ve 10 gün içinde çalışmayı Meclis'e göndereceklerini belirtti.