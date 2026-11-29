Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, "1 dakikada teklif al, 90 dakikada trink sat, paran hemen cebine gelsin" ifadeleriyle yayımlanan araç satış reklamlarını yanıltıcı buldu. Satış süresine ilişkin koşulların ve istisnaların tüketicilere açıkça belirtilmediğini tespit eden Kurul, söz konusu reklamların durdurulmasına karar verdi.

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Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, araç satışına ilişkin yanıltıcı reklamlar hakkında Reklam Kurulu tarafından alınan kararı duyurdu.

Kaplan, "1 dakikada teklif al, 90 dakikada trink sat, paran hemen cebine gelsin" ifadeleriyle yayımlanan reklamların, araç satış sürecinin tamamının 90 dakika içerisinde gerçekleşeceği yönünde tüketicilerde yanıltıcı bir algı oluşturduğunu bildirdi.

'90 dakikada araç satışı' vaadine ceza

90 DAKİKANIN NE ZAMAN BAŞLADIĞI BELİRTİLMEDİ

Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, söz konusu sürenin satış işlemlerinin hangi aşamasından itibaren hesaplandığının, uygulama koşullarının ve istisnaların açıkça belirtilmediği tespit edildi.

Tüketiciyi yanıltıcı nitelikte bulunan reklamlar hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.

'90 dakikada araç satışı' vaadine ceza

"VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDUR EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kaplan, tüketicilerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma hakkının korunmasına yönelik denetimlerin sürdürüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tüketicilerimizin doğru, eksiksiz ve güvenilir bilgiye ulaşma hakkını korumak; yanıltıcı reklamlarla vatandaşlarımızın mağdur edilmesine izin vermemek için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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