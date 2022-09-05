Türkiye Gazetesi

OPEC+ delegelerin verdiği bilgiye göre grup, petrol üretimini gelecek ay günde 100 bin varil düşürerek ağustos seviyesine çekecek. Böylece eylül ayında ABD Başkanı Joe Biden’ın çağrısı sonrası eylül ayı için planlanan üretim artışı ekimde geri alınmış olacak.

Karar, petrol tüketicisi ülkelerin petrol fiyatlarının da etkide bulunduğu enflasyon baskısı altında ve yaklaşan kış öncesi enerji krizinin eşiğinde olmalarının ardından geldi. Avrupa Birliği’nin Rus petrolüne yönelik beklenen yaptırımı da petrol piyasasındaki sıkılaşmayı artırabilir.

Enverus Analisti Bill Farren-Price’a göre petrol hacmi konusunda somut bir sonuç olmayacak bu hamle ile OPEC+ piyasaya sinyal gönderiyor. Farren-Price, OPEC+’ın bu kararla türev piyasada petrol fiyatlarının düşeceğine yönelik pozisyon alan yatırımcılara mesaj verdiğini belirtiyor.

BİR SONRAKİ TOPLANTISI EKİM'DE

Traderlar OPEC+’tan arzı sabit tutmasını bekliyordu. Ancak başta Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman’ın geçen ay yaptığı açıklamalar olmak üzere OPEC+ ülkelerinden gelen mesajlar, grubun fiyat düşüşlerine karşı sessiz kalmayacağı yönündeydi. OPEC+ üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanlarının bir sonraki toplantısı 5 Ekim'de yapılacak

Brent petrol, yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 96 dolar civarında seyrediyor.

OPEC’ten üretimi artırma kararı: Petrol yükselişe geçti... Benzin ve motorin fiyatlarında son durum Kritik toplantı sona erdi. OPEC toplantısından Eylül'de petrol üretimini günlük 100 bin varil artırma kararı çıktı. Arz endişesine neden olan karar petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş benzin ve motorindeki indirim beklentisini rafa kaldırdı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'nun hayatını kaybetti Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

OPEC ülkeleri tarihi açıkladı! Yükselen petrol fiyatları için düğmeye basıldı Rusya-Ukrayna savaşında 72 gün geride kalırken petrol fiyatlarındaki fiyat dalgalanması devam ediyor. Piyasaların gözü Avrupa Birliği’nin Rus petrolüne uygulayacağı yaptırımı kararına odaklanırken yeni bir gelişme yaşandı. OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin (OPEC+), ham petrol üretiminin artırılması çağrılarını Haziran ayına bıraktı. Alınan karar sonrası Brent petrol 113 dolara kadar çıktı. Peki petroldeki yükseliş devam edecek mi? İşte petrol fiyatlarındaki son durum.