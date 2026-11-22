Dünyanın en değerli 25 bankası belli oldu. ABD'li banka JPMorgan Chase, 910,4 milyar dolarlık piyasa değeriyle küresel bankacılık sektöründe zirvede yer aldı. Küresel ilk 10 listesinde Çin'den 4 banka yer alırken, Avrupa'dan 5 banka yer aldı. İşte diğer bankalar…

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Companiesmarketcap.com internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kasım 2026 itibarıyla dünyanın en değerli 25 bankası arasında ABD ve Çin bankaları öne çıktı.

Listede ABD'den 7 banka, Çin'den 5 banka, Kanada, Japonya, İspanya ve Hindistan'dan ikişer banka, Birleşik Krallık, Avustralya, Singapur, İsviçre ve İtalya'dan birer banka listede yer aldı.

JPMORGAN CHASE ZİRVEDE

Verilere göre, listede ilk sırada 910,4 milyar dolarlık piyasa değeri ile ABD'li banka JPMorgan Chase yer aldı. JPMorgan Chase'in piyasa değeri, kendisinden sonra gelen en büyük iki bankanın piyasa değeri toplamını geride bıraktı.

910 milyar dolarlık dev zirvede! Dünyanın en değerli 25 bankası belli oldu

İŞTE LİSTEDEKİ DİĞER BANKALAR

Listede ikinci sırada 470,7 milyar dolarla Çin'den China Construction Bank, üçüncü sırada 380,7 milyar dolarla Agricultural Bank of China, dördüncü sırada 355,9 milyar dolarla Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ve beşinci sırada 348,5 milyar dolarla bir diğer ABD'li banka olan Bank of America yer aldı.

910 milyar dolarlık dev zirvede! Dünyanın en değerli 25 bankası belli oldu

Listenin altıncı sırasında 339,8 milyar dolarla Bank of China yer alırken, yedinci sıraya 304,5 milyar dolarla Birleşik Krallık'tan HSBC, sekizinci sıraya 295,7 milyar dolarla Morgan Stanley, dokuzuncu sıraya 280,5 milyar dolarla Kanadalı Royal Bank of Canada (RBC) ve onuncu sıraya ise 263,5 milyar dolarla Goldman Sachs yerleşti.

910 milyar dolarlık dev zirvede! Dünyanın en değerli 25 bankası belli oldu

ÇİN’DEN 4, AVRUPA'DAN 5 BANKA

Çin'in dev bankaları, bilanço ve varlık büyüklüklerinde dünya lideri konumunda bulunsa da piyasa değeri sıralamasında ABD'li ve Çinli kurumlar zirveyi paylaştı. Küresel ilk 10 listesinde Çin'den 4 banka yer alırken, Avrupa'dan 5 banka yer aldı.

Listenin 11'inci sırasında 257,4 milyar dolarla ABD'li Wells Fargo yer alırken, onu 244,8 milyar dolarla Japonya'nın en büyük bankalarından Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) izledi.

910 milyar dolarlık dev zirvede! Dünyanın en değerli 25 bankası belli oldu

Listede 13'üncü sırada 205,3 milyar dolarla Citigroup, 14'üncü sırada 202,2 milyar dolarla Kanadalı Toronto-Dominion Bank (TD) ve 15'inci sırada 200 milyar dolarla Avustralya'nın en büyük bankalarından Commonwealth Bank bulundu. Listenin devamında sırasıyla 174,7 milyar dolarla İspanyol Banco Santander, 173,6 milyar dolarla Çin'den CM Bank, 158,3 milyar dolarla ABD'li Charles Schwab, 158 milyar dolarla Singapurlu DBS Group ve 152,9 milyar dolarla Japon Sumitomo Mitsui Financial Group yer aldı.

910 milyar dolarlık dev zirvede! Dünyanın en değerli 25 bankası belli oldu

SON 5’TE HEM ASYA HEM AVRUPA

İlk 25 listesinin son beş sırasında ise Avrupa ve Asya bankaları öne çıktı. 146,8 milyar dolarla İsviçreli UBS 21'inci sırada yer alırken, onu 141,8 milyar dolarla İspanyol BBVA ve İtalyan UniCredit, 132,3 milyar dolarla Hindistan'dan HDFC Bank ve 123,5 milyar dolarla ICICI Bank takip etti.

Avrupa ve diğer bölgelerdeki bankalar arasında ise Birleşik Krallık'tan HSBC ve Kanada'dan RBC küresel ilk 10'da kendine yer bulurken, kıta Avrupa'sında İspanya'dan Santander ve İsviçre'den UBS öne çıktı.

Devasa bilanço büyüklüklerine sahip bazı köklü Fransız ve Alman bankalarının düşük piyasa değerleri nedeniyle ilk 25 listesinde yer almaması da dikkati çekti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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