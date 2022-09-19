Türkiye Gazetesi

Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK), yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberlere işaret edildi.

Pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Kurul'un, yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tuttuğu belirtildi.

Borsada 14 Eylül'de başlayan açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 14-15 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralına devam ediliyor bugünkü seansta da işlem uygulanacak.

Borsada, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik dün açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı getirilmişti. Borsa İstanbul kararın bugünkü seansta da uygulanacağını bildirdi.

Borsa günü rekorla kapattı Borsa, günü yüzde 3,63’lük yükselişle rekor seviyede tamamladı.