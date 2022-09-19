Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 17.07 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

İşlemlerin Pay Piyasası'nda saat 18.01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08'de yeniden başlatılacağı aktarılan açıklanmada, BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı bildirildi.

SPK'den Borsa İstanbul açıklaması: Piyasa bozucu hareketler denetleniyor SPK, pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği bildirerek Kurul'un da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli yaptığı açıklandı.

Borsada 14 Eylül'de başlayan açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 14-15 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralına devam ediliyor bugünkü seansta da işlem uygulanacak.