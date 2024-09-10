Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > AB tescili alan Aydın’da pamuk toplama fiyatları da belli oldu

AB tescili alan Aydın’da pamuk toplama fiyatları da belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
AB tescili alan Aydın’da pamuk toplama fiyatları da belli oldu
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ege bölgesinin önemli tarım şehirlerinden olan Aydın’da, ziraat odası başkanları bir araya gelerek 2024 yılı pamuk toplama fiyatlarını belirledi.

Aydın’daki tarım ürünleri arasında beyaz altın olarak bilinen ve AB tarafından coğrafi işaret alan pamuğun 2024 yılı toplama fiyatları belli oldu.

Bir araya gelen 4 ilçe oda başkanı pamuk toplama ücretlerinin Efeler, İncirliova, Germencik ve Koçarlı ilçelerinde pamuk toplama fiyatlarının dekara bin 250 TL olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yıl dekara 950 TL olan toplama fiyatı bu yıl bin 250 TL’ye yükseldiğini açıklayan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, aldıkları kararın bağlayıcılığı olmadığını, tavsiye niteliğinde bir fiyat olduğunu belirtirken çoğunlukla bu fiyatlandırmaya uyulduğunu söyledi.

AB tescili alan Aydın’da pamuk toplama fiyatları da belli oldu - 1. Resim

Konu ile ilgili Efeler Ziraat Odası’ndan yapılan açıklamada ise “Bugün Efeler Ziraat Odası Başkanlığında Oda Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Oğuzhan Ülgüdür ve Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Taner Güneş'le birlikte yapılan toplantı sonrasında 2024 yılı pamuk toplama ücretleri bin 250 TL/dekar olarak belirlenmiştir. Pamuk üretimi yapan tüm üreticilerimize ve pamuk toplama makinesi sahiplerine hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri yer aldı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, transferin perde arkasını anlattı! Tadic ve Mourinho detayı...İzmir'de hastaneye kaldırılan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü şehit oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bolu'daki kiralık evin fiyatı isyan ettirdi: Allah bu milleti sizin elinize düşürmesin! - EkonomiBolu'daki kiralık evin fiyatı isyan ettirdiMerkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak? HSBC'den dikkat çeken analiz - EkonomiFaiz indirimi ne zaman başlayacak?Sigaraya bir zam daha! İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları - EkonomiSigaraya bir zam daha!TÜİK rakamları açıkladı! Türkiye'deki işsiz sayısında büyük düşüş - EkonomiTürkiye'deki işsiz sayısında büyük düşüşAraç sahipleri müjde! Motorine indirim geliyor, tabela bu gece değişecek - EkonomiAraç sahipleri müjde! Akaryakıta indirim geliyorGözler bugünkü büyük kapışmada! Bitcoin’de Trump hareketliliği - EkonomiBitcoin’de Trump hareketliliği
Sonraki Haber Yükleniyor...