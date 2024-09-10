AB tescili alan Aydın’da pamuk toplama fiyatları da belli oldu

Ege bölgesinin önemli tarım şehirlerinden olan Aydın’da, ziraat odası başkanları bir araya gelerek 2024 yılı pamuk toplama fiyatlarını belirledi.

Aydın’daki tarım ürünleri arasında beyaz altın olarak bilinen ve AB tarafından coğrafi işaret alan pamuğun 2024 yılı toplama fiyatları belli oldu.

Bir araya gelen 4 ilçe oda başkanı pamuk toplama ücretlerinin Efeler, İncirliova, Germencik ve Koçarlı ilçelerinde pamuk toplama fiyatlarının dekara bin 250 TL olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yıl dekara 950 TL olan toplama fiyatı bu yıl bin 250 TL’ye yükseldiğini açıklayan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, aldıkları kararın bağlayıcılığı olmadığını, tavsiye niteliğinde bir fiyat olduğunu belirtirken çoğunlukla bu fiyatlandırmaya uyulduğunu söyledi.

Konu ile ilgili Efeler Ziraat Odası’ndan yapılan açıklamada ise “Bugün Efeler Ziraat Odası Başkanlığında Oda Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Oğuzhan Ülgüdür ve Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Taner Güneş'le birlikte yapılan toplantı sonrasında 2024 yılı pamuk toplama ücretleri bin 250 TL/dekar olarak belirlenmiştir. Pamuk üretimi yapan tüm üreticilerimize ve pamuk toplama makinesi sahiplerine hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri yer aldı.