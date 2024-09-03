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ABD basını yazdı! Türkiye BRİCS'e resmen başvurdu iddiası

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD basını yazdı! Türkiye BRİCS&#039;e resmen başvurdu iddiası

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Basını, Türkiye’nin BRICS grubuna katılmak için resmen başvuruda bulunduğunu iddia etti.

BRICS’in Türkiye’nin başvurusunu ekim ayında Rusya’da düzenlenecek zirvede görüşmesinin beklendiği de ifade edildi. Türk hükümeti tarafından teyit edilmeyen, ancak ABD merkezli Bloomberg’de yer alan habere göre Türkiye’nin aslında aylar önce BRICS’e katılmak için başvuru yaptığı, söz konusu kararın onlarca yıldır Avrupa Birliği’ne (AB) katılma konusunda ilerleme yaşanmamasının getirdiği hayal kırıklığının sonucu olduğu ifadesine de yer verildi.

Analizde, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Türkiye’nin Rusya ile yakın bağlarını sürdürmesi ile bazı NATO ülkeleriyle yaşanan anlaşmazlıkların da başvuru kararında etkili olduğu belirtildi.

YENİ KATILIMLAR OLACAK

BRICS, bu yılın başında İran, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Etiyopya ve Mısır olmak üzere dört yeni ülkeyi bünyesine katmıştı. Suudi Arabistan da BRICS’e katılmak üzere bir davet almış olsa da ülke henüz topluluğa katılmış değil. BRICS’in genişlemesi 22-24 Ekim’de Rusya’nın Kazan kentinde yapılacak zirvesinde ele alınacak. Bu arada Malezya, Tayland ve Azerbaycan’ın da topluluğa katılma isteği bulunuyor. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu sene Çin’de yaptığı görüşmelerde Türkiye’nin BRICS’e katılmak istediğini ve bu organizasyonun AB’ye karşı iyi bir alternatif olabileceğini söylemiş, üye olma isteğini dile getirmişti.

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’yı kastetmek üzere, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden (Brasil, Russia, India, China, South Africa) oluşuyor. Bu terim, daha sonra iş birliği kararı almış olan Türkiye, Meksika, Güney Kore gibi ülkeleri kapsamıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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