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AB’ye e-ihracatta yeni dönem! Satıcı ve üretici kodları mecburi oluyor

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AB’ye e-ihracatta yeni dönem! Satıcı ve üretici kodları mecburi oluyor
Başlık ResmiAB’ye e-ihracatta yeni dönem! Satıcı ve üretici kodları mecburi oluyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Avrupa Birliği’ne (AB) internet üzerinden ürün satan Türk firmaları için gümrük işlemlerinde yeni dönem başlıyor.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

AB’nin sınır ötesi e-Ticaret’te ürünlerin takibini ve denetimini güçlendirmek maksadıyla hazırladığı düzenleme, 1 Kasım’dan itibaren mecburi hâle gelecek. Yeni uygulamayla birlikte Türkiye’den Avrupa’daki tüketicilere internet siteleri ve çevrim içi pazar yerleri üzerinden gönderilen ürünlerin satıcı ve üretici kodları gümrük beyanlarında yer alacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Türk firmalarının yeni gümrük uygulamasına hazırlıklı olmaları, sistemlerini yeni düzenlemeye uygun hâle getirmeleri istendi. AB’nin yeni düzenlemesinde üç farklı ürün kodu kullanılacak. Bunlardan ilki, ürünün internet sitesi veya pazar yerinde kullanılan satış kodu olacak. İkinci olarak üreticinin ya da tedarikçinin ürüne verdiği model, parça veya ürün numarası istenecek.

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Uluslararası standartlara uygun barkod numarası bulunan ürünlerde ise üçüncü bir tanımlayıcı da gümrüğe bildirilecek. Yeni düzenleme, bütün ürünler için uluslararası barkod alınmasını zorunlu kılmıyor. Ürünün uluslararası standartlara uygun barkod numarası bulunması hâlinde bu bilginin bildirilmesi gerekecek. Böyle bir numaranın bulunmadığı ürünlerde ise barkodun mevcut olmadığına ilişkin ayrı bir bildirim yapılabilecek. Ancak satıcı ve üretici tarafından kullanılan ürün tanımlayıcılarının gümrük beyanına eklenmesi mecburi olacak.

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