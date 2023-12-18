AK Parti'den kritik asgari ücret açıklaması! Gözler ikinci toplantıya çevrildi

18 Aralık 2023 11:22 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 11:22

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Anadolu Ajansı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bugün ikincisi gerçekleşecek asgari ücret toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirileceğini belirten Akbaşoğlu, "Memur ve emeklilerin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesinin söz konusu olacak" ifadesini kullandı.

Asgari ücret görüşmelerinin devam ettiğine dikkat çeken Akbaşoğlu, çalışanların bugüne kadar enflasyona ezdirilmediğini ve ezdirilmeyeceğini söyledi. Alım gücünün artırılması ve yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla bütçe imkanlarının zorlanacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili, her türlü çalışmanın ortaya konulduğunu belirtti. Akbaşoğlu, katıldığı röportajda şunları kaydetti:

"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK MAAŞ DÜZENLEMESİ OLACAK"

"Asgari ücrette, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, alım gücünü artıracağımız bir rakamı ortaya koyacağız. 2024'e girerken çalışanlarımızın da yüzlerini güldürmek istiyoruz. Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 13.30'da ikinci kez toplanacak. Zam pazarlığının başlaması beklenen toplantıda, ilk teklif işveren tarafından gelecek. Komisyonda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil ediyor. Tarafların yeni asgari ücretini 31 Aralık tarihine kadar belirlemesi beklenirken, enflasyon verileri ve TÜİK'in geçinme endeksinin dikkate alınacağı belirtiliyor.

ENERJİDE YERLİLİK ORANI ARTIYOR

Orta Vadeli Program (OVP) ile enflasyonun "tek rakama" indirilmesi için çalışıldığını belirten Akbaşoğlu, petrol ve doğal gaz alanlarındaki adımların hızlandırıldığını, enerjide yerlilik oranının artmasının cari açığın azalmasına katkı sağladığını söyledi. Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Oradan elde edeceğimiz gelirlerle Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduk. İlk önce deprem bölgesindeki 11 ilimizde evlenecek çiftlerimize 150 bin lira, 2 yıl ödemesiz, 4 yıl faizsiz ödenecek şekilde evlilik kredisi verilecek. Gelirler bu fonda birikip bütün Türkiye'de, 81 ilde bu imkanı ortaya koyacağız. 2024'den itibaren 2028'e kadar seçim vaatlerimizi bir bir yerine getireceğimiz gibi kişi başına milli geliri çok daha yukarılara çıkarma hedefimiz uygulamadadır.

Enflasyonun düştüğü, üretimle beraber yatırımların ve istihdamla ihracatın arttığı, cari fazlaya dayalı büyüme modelinin ete kemiğe büründüğü, hedeflerin bir bir gerçekleştirilerek vatandaşlarımızın refah düzeyinin artırıldığı Türkiye'yi beraber yaşayacağız."

YENİ ANAYASA MESAJI

Yeni yasama yılında toplumun gereksinimlerine yönelik düzenlemelerin yapılacağını ifade eden Akbaşoğlu, bu konuda çok sayıda çalışmanın sürdüğünü belirtti. Yeni Anayasa çalışmalarının 2024 yılında görüşüleceğine dikkat çeken AK Parti Grup Başkanvekili, şunları söyledi:

"2024 aynı zamanda yeni anayasanın görüşüleceği, konuşulacağı atmosferi de beraberinde getirecek. 1982 anayasası defalarca değişikliğe uğradı, bir yamalı bohçaya döndü. 1982 anayasası darbenin bir ürünü. Biz önümüzdeki dönemde temsiliyetin yüksek oranda olduğu TBMM'de bütün parti gruplarıyla bir araya gelmek suretiyle sivil, özgürlükçü, demokratik, tutarlı, bütünlüklü, çoğulcu anayasayı, sivil iradeyle, kendimiz başlayıp kendimiz bitirecek şekilde, milletin temsilcileri olarak gündemimize almak ve topluma karşı verdiğimiz sözleri bütün partiler olarak yerine getirmek zorundayız."