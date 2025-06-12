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Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı zam! İşte benzin, motorin ve LPG'de son fiyatlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı zam! İşte benzin, motorin ve LPG&#039;de son fiyatlar
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı itibarıyla beklenen zam geldi. İşte benzin, motorin ve LPG'de son fiyatlar...

Akaryakıt fiyatları, brent petrol ve dolar kurundaki yaşanan değişimlerle dalgalanmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarının son 7 haftanın zirvesine çıkmasının ardından akaryakıt fiyatlarına beklenen zam geldi.

BENZİNİN LİTRESİNE OKKALI ZAM

Benzin fiyatlarına 14 Mayıs'ta yapılan 1 lira 83 TL'lik zammın ardından bu geceden itibaren bir zam daha yapıldı.

13 Haziran günü saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 1 lira 46 kuruş zam tabelaya yansıdı.

Zam sonrasında benzinin litresi İstanbul'da 48,38 TL'ye, Ankara'da 49.07 TL'ye ve İzmir'de 49.40 TL'ye yükseldi.

Araç sahiplerine çifte şok! Benzin ve motorine ikili zam geliyor, işte akaryakıtta son fiyatlar - 1. Resim

MOTORİNE DE ZAM KAPIDA

Bir diğer akaryakıt kalemi motorinde zam geliyor. Yarın gece (14.06.2025 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde motorine 1.24TL zam bekleniyor.

Araç sahiplerine çifte şok! Benzin ve motorine ikili zam geliyor, işte akaryakıtta son fiyatlar - 2. Resim

13 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

13 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Araç sahiplerine çifte şok! Benzin ve motorine ikili zam geliyor, işte akaryakıtta son fiyatlar - 6. Resim

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 48,38 TL/LT

Motorin: 46.23 TL/LT

LPG: 25.09 TL/LT

Araç sahiplerine çifte şok! Benzin ve motorine ikili zam geliyor, işte akaryakıtta son fiyatlar - 7. Resim

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 49,07 TL

Motorin: 48.10 TL

LPG: 24,99 TL

Araç sahiplerine çifte şok! Benzin ve motorine ikili zam geliyor, işte akaryakıtta son fiyatlar - 8. Resim

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 49,40 TL

Motorin: 47,43 TL

LPG: 24,94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişimler doğrultusunda rafineriler tarafından belirleniyor.

Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerinin belirlediği liste fiyatlarına bağlı olarak, şehirler ve ilçelerde küçük çaplı farklılık gösterebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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