Haziran ayında Türkiye ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen ve aklınca Türkiye'yi tehdit eden Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'dan geri adım geldi. Türk şirketi Yapı Merkezi'nin 2,7 milyar euroluk demir yolu sözleşmesini iptal ettiğini duyuran Kainerugaba, 5 ay sonra projeyi Türk şirketin yürüteceğini açıkladı. 272 kilometrelik demiryolu hattı Uganda'nın başkenti Kampala'yı Kenya sınırındaki Malaba kentine bağlayacak.

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Uganda'dan Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir U dönüşü geldi. Haziran ayında Türkiye'ye yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, ülkede yapılması planlanan demir yolu projesiyle geri adım attı.

HAZİRANDA SÖZLEŞMENİN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Kainerugaba, 16 Haziran 2026'da yaptığı açıklamada, Türk şirketi Yapı Merkezi ile imzalanan sözleşmenin iptal edildiğini duyurmuş ve projeyi başka bir şirkete vereceklerini belirtmişti. Ayrıca Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği önünde protesto çağrısı yapmıştı. Ancak Uganda Ulaştırma Bakanlığı, sözleşmenin hukuken feshedildiğine ilişkin o dönemde resmî bir doğrulama yapmamıştı.

Aklınca Türkiye'yi tehdit etmişti! Ugandalı generalden 2,7 milyar euroluk geri vites

2,7 MİLYAR EUROLUK PROJEYİ TÜRK ŞİRKET YAPACAK

Kainerugaba, 6 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin talimatıyla Türk şirketi Yapı Merkezi'nin demiryolu projesinin ilk etabını üstlenmesini onayladığını bildirdi. Kainerugaba, hükümetin ilgili tüm birimlerine projenin hızla hayata geçirilmesi talimatını verdi.

Aklınca Türkiye'yi tehdit etmişti! Ugandalı generalden 2,7 milyar euroluk geri vites

272 KİLOMETRELİK HAT İNŞA EDİLECEK

Yapı Merkezi ile Uganda hükümeti arasında Ekim 2024'te yaklaşık 2,7 milyar euro değerinde sözleşme imzalanmıştı. Projenin ilk etabını oluşturan 272 kilometrelik demiryolu hattı, başkent Kampala'yı Kenya sınırındaki Malaba kentine bağlayacak.

Hattın tamamlanmasıyla Uganda'nın Kenya üzerinden Hint Okyanusu kıyısındaki Mombasa Limanı'na demiryolu bağlantısı kurması hedefleniyor. Projenin bölgedeki yük taşımacılığını kolaylaştırması ve lojistik maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.

Aklınca Türkiye'yi tehdit etmişti! Ugandalı generalden 2,7 milyar euroluk geri vites

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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