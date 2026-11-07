Birçok ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin ünlü şirketi resmen iflas etti

Tekirdağ'da faaliyet gösteren ve dünyanın birçok ülkesine tekstil makineleri ihraç eden SER Mekatronik hakkında iflas kararı verildi. Bir yılı aşkın süredir devam eden konkordato süreci iflasla sonuçlanan şirket, yaklaşık iki yıl önce 14 bin 500 metrekarelik yeni fabrika yatırımıyla gündeme gelmişti.

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2008 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurulan ve Türkiye tekstil sektörüne yönelik makine üretimi gerçekleştiren SER Mekatronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato sürecinde karar çıktı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin kesin mühletin uzatılması ve konkordato taleplerini reddederek iflasına hükmetti. 20 Ekim 2026 tarihli kararda, şirketin iflasının aynı gün saat 17.40 itibarıyla açılmasına karar verildi.

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BİR YILI AŞKIN SÜREN SÜREÇ İFLASLA SONUÇLANDI

SER Mekatronik'in mali sıkıntılar nedeniyle girdiği konkordato süreci 2025 yılında başladı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Eylül 2025'te şirket hakkında geçici mühlet kararı verdi. Ardından 23 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık kesin mühlet tanındı.

Şubat 2026'da yayımlanan ilanla şirketten alacağı bulunan kişi ve kuruluşlar, alacaklarını bildirmeye çağrıldı.

Konkordato dosyasında 17 Kasım 2026 olarak belirlenen duruşma tarihi, komiser heyetinin 12 Ekim tarihli beşinci ara raporunun ardından 20 Ekim'e çekildi. Mahkeme, yaptığı değerlendirme sonucunda konkordato taleplerini reddederek şirketin iflasına karar verdi.

Dosyada yer alan Hakan Çakar ve Necati Arslan'ın konkordato talepleri de reddedildi. Ancak iki ismin iflasa tabi olmayan gerçek kişiler olması nedeniyle haklarında ayrıca iflas kararı verilmedi. Mahkemenin kararına karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurulabileceği bildirildi.

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2008'DE ÇORLU'DA FAALİYETE BAŞLADI

2008 yılında kurulan SER Mekatronik, ilk yıllarında tekstil makinelerine yönelik mekanik servis, otomasyon ve yazılım yenileme hizmetleri sundu. Zamanla kendi makine üretimine yönelen şirket, tekstil terbiye sektöründe kullanılan farklı ekipmanları ürün portföyüne ekledi.

Şirketin ürünleri arasında şardon, kumaş tıraşlama, fırçalama, zımparalama, ram ve sanfor makineleri bulunuyordu.

14 BİN 500 METREKARELİK FABRİKA YATIRIMI YAPMIŞTI

SER Mekatronik, Ağustos 2024'te Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 14 bin 500 metrekarelik yeni üretim tesisinin temelini atmıştı.

Yeni yatırımla üretim birimlerinin tek merkezde toplanması, kapasitenin artırılması ve müşterilere özel makine üretiminin geliştirilmesi hedefleniyordu. Tesisin 2025 yılında faaliyete geçirilmesi planlanmıştı.

ASYA'DAN AMERİKA'YA BİRÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

SER Mekatronik'in faaliyetleri Türkiye ile sınırlı değildi. Şirket; Bangladeş, Özbekistan, Pakistan, Hindistan, Vietnam, Güney Kore ve Endonezya başta olmak üzere Asya ülkelerine makine ihraç ediyordu.

ABD, Meksika, Brezilya, Arjantin, Peru ve Honduras gibi Amerika kıtasındaki ülkelerin yanı sıra Polonya, Belarus, Bulgaristan, Mısır ve Fas da şirketin ihracat pazarları arasında yer alıyordu.

Geniş ihracat ağı ve yeni fabrika yatırımıyla dikkat çeken şirketin konkordato süreci ise mahkemenin iflas kararıyla sonuçlandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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