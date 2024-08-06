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Alman devi 1400 kişiyi işten çıkarıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alman devi 1400 kişiyi işten çıkarıyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın önde gelen yonga tasarım firması Infineon, rakip firmalarla rekabet edebilmek için 1400 kişiyi işten çıkarıyor.

Yapay zeka dalgası yonga dünyasında fırtınalar estirirken, bu rüzgârdan yararlanamayan bazı firmalar zor durumda kalıyor. Alman yonga devi Infineon da bu firmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Alman devi 1400 kişiyi işten çıkarıyor - 1. Resim

DEV FİRMA KRİZE ÇÖZÜM ARIYOR

Alman devi Infineon, son çeyrek mali tablolarına göre yüzde 10'luk bir düşüşle 3,7 milyar Euro gelir elde ederken, net kârı yüzde 50 düşüşle 403 milyon Euro'ya geriledi. Firmanın 2024 yılı gelir beklentisi de düşerek 15 milyar uro olarak revize edildi. 

Artan rekabet ortamında mali yükü hafifletmek amacıyla Infineon, iş gücünde kesintiye gitme kararı aldı. 58 binden fazla çalışanı olan firma, 1400 kişinin işine son vereceğini açıkladı. France24'ün haberine göre, 1400 çalışan daha düşük maliyetli bölümlere kaydırılacak. Firma, bu süreçte endişelenecek bir durum olmadığını, ancak toparlanmanın biraz zaman alacağını belirtiyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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