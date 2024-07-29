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Tekirdağ'da fabrika yangınları! Patlamalar yaşanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tekirdağ Hayrabolu'da bir kimyasal fabrikasında yangın çıktı. Plastik fabrikasına da sıçrayan yangında patlamalar meydana geldiği belirtildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçradı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın korku dolu anlara sahne oldu.

Tekirdağ'da fabrika yangınları! Patlamalar yaşanıyor - 1. Resim

Hayrabolu ilçesindeki Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrika içerisindeki parfüm üretiminde kullanılan kimyevi malzemelerin patlamasıyla yan tarafta bulunan plastik fabrikasına sıçradı.

Tekirdağ'da fabrika yangınları! Patlamalar yaşanıyor - 2. Resim

Rüzgarın ve kimyasal maddelerin etkisiyle hızla büyüyen yangın, her iki fabrikayı da alevler içinde bıraktı. Hayrabolu OSB itfaiyesinin olmaması sebebiyle yangın giderek büyüdü.

Tekirdağ'da fabrika yangınları! Patlamalar yaşanıyor - 3. Resim

Tekirdağ itfaiyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangında patlamanın etkisi ile kimya fabrikasının duvarlarında hasar oluştu.

Tekirdağ'da fabrika yangınları! Patlamalar yaşanıyor - 4. Resim

Tekirdağ emniyetinin de TOMA ile destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında çevre fabrikaların yangın söndürme hidratlarından su desteği sağlandı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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