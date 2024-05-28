Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı!

Altında son dakika! 28 Mayıs gram fiyatı 2432 TL’den güne başlıyor. Dolarda yaşanan zayıf seyir ve yüksek TL faizi gram altını frenlerken; dışarıda FED belirsizliği ons üzerinde baskı oluşturuyor. Yatırımcı için 3 uyarıda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Kısa vadede altın çok cazip değil. Portföyün en fazla %40’ı altına ayrılabilir. Bir miktar likitte kalınabilir, böylece düşüşlerde alım fırsatı değerlendirilebilir” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altında fiyatlarının son iki aylık dönemde, belli bir bant aralığında, haber ve veri akışına bağlı olarak dalgalandığı görülüyor. Nisan başında 2280 doları aşan ve iki defa 2430 doların üzerini test eden ons altın, ağırlıklı olarak bu 150 dolarlık bant aralığında hareketlerini sürdürüyor.

Dış piyasalarda ABD’den gelen ekonomik verileri ve FED bölge başkanlarından gelen şahin açıklamalarla birlikte jeopolitik gelişmeler ons altına etkilerken; içeride ise içeride TCMB’nin son kararlarının ardından TL faiz oranlarında yaşanan yükseliş ve dolardaki zayıf seyir, gram altın üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor.

28 MAYIS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın 2432 TL’den yeni güne başlarken; Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2425-2475 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 18 TL, yarım altın 8 bin 30 TL ve tam altın 16 bin 10 TL’den satılıyor.

Küresel piyasalarda ons altında işlemler, 2350 dolara yakın devam ediyor. Altın fiyatlarının dünkü kapanış seviyelerine yakın olduğu görülürken; ons için önemli göstergeler olan dolar endeksinde 104,43 ve 10 yıllık ABD tahvil faizinde yüzde 4,46’ya yakın yatay hareketlilik öne çıkıyor.

ALTINDA HEDEF VE BEKLENTİ

Geçen hafta ABD’den gelen bazı ekonomik verilerin, “ülkede enflasyonist baskıların sürdüğüne” işaret etmesiyle birlikte, altın fiyatlarının rekor seviyelerden geri çekildiği görülmüştü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Son toplantı tutanaklarında, bazı FED üyelerinin faiz artışından dahi bahsetmesi, ons altın üzerinde baskı unsuru oldu. Altın bir süre daha bu seviyelerde kalabilir gibi görünüyor. Daha fazla bir düşüş de öngörülmüyor çünkü jeopolitik riskler varlığını koruyor. Yükselişlerin de bir miktar sınırlı kalabileceği öngörülüyor” diye konuştu.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Altın yatırımcısı için 3 önemli tavsiyede bulunan Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Birincisi; kısa vadeli bakanlar için altın alımı şu anda çok cazip değil. Orta ve uzun vadeli düşünülmeli. İkincisi; toplam portföyün en fazla yüzde 40’ı altına ayrılabilir. Üçüncüsü; faiz yüksek ve bir miktar likitte kalınabilir. Böylece altında yaşanabilecek muhtemel düşüşlerde alım fırsatı değerlendirilebilir” görüşünü dile getirdi.

GRAMDA; FAİZ VE DOLAR ETKİSİ!

Gram altın fiyatlarının; haftalardır yatay seyreden hatta zaman zaman hafif değer kayıpları yaşayan dolar/TL kuru sebebiyle içeriden destek bulamadığını belirten Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Dolayısıyla gramdaki hareketler için de şu anda ons altın daha fazla belirleyici. En yakın faiz indirimi şu anda haziranda Avrupa Merkez Bankasından gelecek. Ondan sonra FED ne yapacak, bunu bize veriler daha net gösterecek” hatırlatmasında bulundu.

Bu arada yüksek faizler sebebiyle zaman zaman altından da TL’ye geçişlerin yaşandığı belirtilirken; özellikle konut ve taşıt ihtiyaçlarının da son dönemde altın satarak karşılandığı ifade ediliyor.