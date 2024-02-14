Altının beli kırıldı! Umutlar yılın ikinci yarısına…

Altın fiyatlarında son dakika! 14 Şubat ons altın fiyatı 1993 dolar seviyelerinden güne başlarken; Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı sabah saatlerinde 2058 TL’den işlem görüyor. ABD TÜFE verisinin ardından yaşanan gerilemenin alım fırsatı olabileceğini belirten analistler “Ancak FED’den faiz indirimine dair beklentiler iyice yılın ikinci yarısına kaydı. Bu sebeple altın yatırımcısının artık orta ve uzun vadeye odaklanması gerekiyor. Ons altın tarafında 1975 dolar kritik destek. Fiyatlarda bu noktaya gerileme yaşandıkça kademeli alım fırsatı olabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- ABD dolarının performansına ve dolayısıyla ABD ekonomisinin gidişatına doğrudan bağlı olarak fiyatlanan ons altında, son haftaların en kötü günleri yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında 1800 dolara yakın seviyelerden yükselişe başlayan ons altın hem jeopolitik riskler hem de FED’in faiz indirimi beklentisinden bulduğu destekle, 2100 doların da üzerini test etmişti. Ons altında özellikle son 2 aylık süreçte 2000-2088 arasında yatay bir görünüm hakimdi.

ALTINDA MORALLER BOZULDU

Dün açıklanan ABD TÜFE verisi sonrasında ise altında moraller bozuldu ve geleceğe dair beklentiler de olumsuz etkilendi. ABD’de özellikle çekirdek enflasyonun aylık bazda %0,4 ile son ayların en yüksek artışını göstermesi ve yıllık çekirdek enflasyonun %3,9 seviyesinde kalması; önümüzdeki süreçte FED’den faiz indirimi beklentilerini iyice öteledi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine ons altın 2 ay aranın ardından 2000 dolar seviyesinin altına geriledi.

14 ŞUBAT 2024 ALTIN FİYATLARI

Ons altın dün TÜFE verisi öncesinde 2028 dolara kadar yükselmişti. Ancak verinin ardından gelen sert satışlarla birlikte 1990 dolar sınırına kadar bir geri çekilme yaşandı. Yeni günde işlemler ise 1994 dolar seviyelerinden başlıyor

14 Şubat Kapalıçarşı gram altın fiyatı 2058 TL seviyelerinden işlem görürken; sabah saatlerinde çeyrek altın 3 bin 412, yarım altın 6 bin 864 ve tam altın 13 bin 482 TL’den satılıyor.

Serbest piyasada gram altın fiyatları ise 1970 TL seviyelerinden fiyatlanıyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Ekonomist Tuncay Turşucu, altının Türk halkının vazgeçilmez yatırım aracı olduğunu hatırlatarak “Ons altında 2072 doların geçilmesi halinde iyi bir giriş yapılacağı yönünde beklentiler vardı. Fakat dolar endeksi güçlü, Euro/dolar paritesinde bir sıkışma var. Avrupa Merkez Bankası’nın daha erken faiz indirmesinden bahsediliyor. Bu olursa, Euro/dolar paritesi bir miktar aşağı gelebilir ve dolar endeksi biraz daha yükselir” dedi.

YILIN İKİNCİ YARISINA DİKKAT

Gram altın tarafında ise dolar/TL fiyatlamalarının etkili olduğunu hatırlatan Tuncay Turşucu, “Doların içeride enflasyon kadar artması hatta enflasyonun bir miktar altında kalması bekleniyor. Dolayısıyla gram altına yatırım yapanlar da en fazla enflasyon kadar getiri alabilecek. Bütün gelişmeleri okuduğumuzda altında öyle gidecek bir ortam oluşmuyor. Yılın ilk yarısında ons altın bekleneni vermeyebilir. Şu anda altına dair çok heyecanım kalmadı” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI OLUR MU?

ALB Yatırım Araştırma Analisti A. Deniz Yağbasan ise “ABD enflasyonu sonrası faiz indirimi haziran ayına ertelenmiş gözüküyor. 1 Mayıs’ta gerçekleşecek FED toplantısı öncesinde iki adet enflasyon verisi ve diğer öncü göstergeler izlenecek. Burada, ekonomideki soğuma da takip edilecek. Ons altında 1975 dolar destek olarak takip edilebilir. Buraya doğru geri çekilmeler, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir” görüşünü dile getirdi.