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    • Altın ve Bitcoin, beklenti üstü ABD enflasyonuyla sert düştü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Altın ve Bitcoin, beklenti üstü ABD enflasyonuyla sert düştü

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla altın ve kripto paralar sert düşüşe geçti. Ons altın 2000 dolar eşiğinin de altına indi. 50 bin dolar sınırını aşan Bitcoin ise 48 bin dolar bandına çekildi.

    Küresel piyasaların merakla beklediği kritik veri ABD'den geldi. Fed'in faiz kararında etkili olan ABD'de enflasyon rakamları yılın ilk ayında beklentileri aştı. Kritik veri sonrasında zayıf seyreden Ons altın 2000 dolar eşiğinin altına sert düştü. 50 bin doları aşarak psikolojik eşiğin üstüne çıkan Bitcoin ise 48 bin dolar bandına geriledi.

    ONS ALTIN SON 2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

    Aralık 2023'ten beri 2000 doların üstünde fiyatlanan Ons altın kritik verinin ardından resmen çakıldı. Veri öncesinde 2029 dolara kadar yükselen Ons altın verinin hemen ardından hızla düşüşe geçti. İlk anlarda 2011 dolara çekilen Ons altın 1990 dolara kadar düştü.

    Altın ve Bitcoin, beklenti üstü ABD enflasyonuyla sert düştü

    Düşüşten nasibini alan gram altın ise 1966 TL'ye kadar geriledi. Gram altın yatırımcısına günlük yüzde 1,27 kayıp yaşattı.

    BITCOIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINDA

    ETF rüzgarıyla dün 50 bin dolar bandını aşarak psikolojik sınırın üzerine çıkan Bitcoin, ise ABD'nin faiz artışlarına devam edeceği beklentisiyle düşüşe geçti. Bitcoin, kritik verinin ardından 48 bin dolar bandına indi. Gün içinde en yükse 50 bin 368 doları gören Bitcoin, günlük yüzde 1.86 kayıpla 48 bin 762 dolardan seyrediyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > Altın ve Bitcoin, beklenti üstü ABD enflasyonuyla sert düştü
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