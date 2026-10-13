Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 618 bin liraya çıktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 618 bin liraya çıktı.

Kaydet
|

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 618 bin lira, en yüksek 6 milyon 640 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 6 milyon 618 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 595 bin 1 liradan tamamlamıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Altında yeni rekor! ETF’lerde böylesi görülmedi
TASARRUF ORTAĞIM

Altında yeni rekor! ETF’lerde böylesi görülmedi

İŞLEM MİKTARI 618 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 98 milyon 602 bin 806,37 lira, işlem miktarı ise 618,63 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi, 4 milyar 107 milyon 565 bin 365,81 lira olarak gerçekleşti.

ÖNERİLEN HABERLER
Maliyeti 5
EKONOMİ

Maliyeti 5'te 1'e düştü! 5 bin dolara ithal ediliyordu, artık Türkiye'de 1.000 dolara üretiliyor

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler Sanayi Ticaret AŞ, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.595.001,004.175,00
En Düşük6.618.000,004.178,45
En Yüksek6.640.000,004.189,00
Kapanış6.618.000,004.180,00
Ağırlıklı Ortalama6.632.228,704.180,29
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.098.602.806,37
Toplam İşlem Miktarı (Kg)618,63
Toplam İşlem Adedi67


Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.