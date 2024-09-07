Analistler ‘hedef fiyat’ verdi! BİST100’de hangi hisseler öne çıkacak?

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta 10 bin puanın altında kapanış yaptı. Kısa vadede endekste zayıf performans öne çıkarken; aracı kurum analistleri, uzun vadede öne çıkabilecek hisseleri raporladırlar. En fazla rapor yazılan hisseler Kardemir, TOFAŞ, ÜLKER, Arçelik, Şok Market, Türk Hava Yolları, Ford Otosan, Koç Holding, Sabancı Holding, İş Bankası, Mavi Giyim, Migros ve Turkcell olarak öne çıktı. İşte 12 aylık beklenti fiyatlar…

Piyasalar haftayı nasıl kapatıyor? BİST100 ve Bitcoin’de şok düşüşler!

Piyasalar haftayı nasıl kapatıyor? BİST100 ve Bitcoin’de şok düşüşler!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta %0,63 düşüşle 9771’den kapanış yaptı. Ancak hafta içinde en yüksek görülen 10.159 seviyesine göre yaşanan gerileme %3,82 olarak gerçekleşti. Küresel piyasalarda resesyon endişelerinin yükselmesi ve içeride sıkı para politikasının devamı, hisse senetleri üzerinde baskıyı artırdı.

FITCH NASIL OKUNMALI?

Analistler, dün Fitch’ten not artışı gelmesine rağmen, görünümün “durağan” olarak açıklandığını hatırlatarak “Ekonomik göstergelerde zayıflama işaretleri, büyüme üzerinde riskleri artıyor. Bunun da kısa vadede hisse senedi piyasaları üzerinde etkileri gözlemleniyor” diye konuşuyor.

BORSADA BEKLENTİLER

BİST100 endeksinde 9.850-10.000 bandının ilk direnç bölgesi olarak takip edilmesi gerektiğini belirten analistler, “9700 ise ilk destek olarak izlenecek. BİST100’de 50 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 10.200 seviyesi ana direnç olarak öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

İŞTE 12 AYLIK HEDEF FİYATLAR

Borsadaki zayıf performansa rağmen, aracı kurum ve analist raporlarında uzun vadeli beklentiler de dikkat çekiyor. BİST100’de işlem gören ve analistlerin en fazla rapor yazdığı hisseler, bu hisselerin ortalama 12 aylık beklenti fiyatı ve son işlem fiyatları şöyle sıralanıyor:

-Kardemir D: 40,48 TL (Son Fiyat: 22,48)

-TOFAŞ Oto Fabrikaları: 395,18 TL (Son Fiyat: 221,90)

-OTOKAR: 753,70 TL (Son Fiyat: 440,00)

-ŞOK Market: 85,25 TL (Son Fiyat: 53,45)

-ARÇELİK: 214,12 TL (Son Fiyat: 142,30)

-AKSA Enerji: 60,05 TL (Son Fiyat: 37,60)

-ULKER: 229,77 TL (Son Fiyat: 146,90)

-Türk Hava Yolları: 443,15 TL (Son Fiyat: 293,25)

-Ford Otosan: 1362,78 TL (Son Fiyat: 926,50)

-Koç Holding: 277,28 TL (Son Fiyat: 184,80)

-Şişecam: 60,66 TL (Son Fiyat: 41,74)

-Sabancı Holding: 134,83 TL (Son Fiyat: 92,60)

-İş Bankası C: 19,44 TL (Son Fiyat: 13,24)

-MAVI Giyim: 147,94 TL (Son Fiyat: 99,90)

-MİGROS: 687,73 TL (Son Fiyat: 484,75)

-TCELL: 134,03 TL (Son Fiyat: 96,60)

-Türkiye Sigorta: 17,46 TL (Son Fiyat: 12,87)

(Önemli Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, aracı kurumların raporlarından derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi değildir.)