Fitch'den not artırımı! Bakan Şimşek 'Tek ülkeyiz' diyerek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesinin ardından yaptığı açıklamada, “2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz” ifadelerine yer verdi. Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Bolat ise, "Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir." dedi.

Türkiye ekonomisinde atılan adımlar meyvelerini vermeye başladı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının da dikkatini çeken Türkiye, en prestijli şirketlerden büyüme notu aldı. Son olarak Fitch Raitings Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ekonomik alanda sevindiren gelişme oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği, not görünümünün ise "durağan" olarak belirlendiği aktardı.

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, "Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz" diyerek, not değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti. Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.

BAKAN BOLAT: POLİTİKAMIZ ULUSLARARASI ARENADA TAKDİR GÖRÜYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesiyle ilgili, "Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir." ifadesini kullandı.

Bolat, Fitch'in değerlendirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hükümetin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarının başarılı sonuçlarının uluslararası platformda da takdir görmeye devam ettiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti. Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir."

"ÜLKENİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME POTANSİYELİNİ ORTAYA KOYUYOR"

Bolat, özellikle enflasyondaki düşüşün, milli gelirdeki artışın, dış ticaret ve cari işlemler açığındaki iyileşmelerin, finansal istikrarı sağlama yönündeki kararlı adımların, döviz rezervlerindeki artışın ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettikleri çabaların ekonomideki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirdiğini vurguladı.

Bu olumlu gelişmelerin, ülkenin sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya koyarken uluslararası güvenilirliğini de pekiştirdiğine dikkati çeken Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, başarıya katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, tüm bakanlara ve emek veren tüm kurumlara teşekkür etti.