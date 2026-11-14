Devlete ait Sümer Holding'in Ankara, Denizli ve Nevşehir'deki 7 taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı. Satış yöntemiyle gerçekleştirilecek ihaleler için son teklif tarihi 16 Aralık olarak açıklandı.

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Sümer Holding'e ait üç ildeki bazı taşınmazlar için özelleştirme kararı alındı. Konuya ilişkin duyuru, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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ANKARA, DENİZLİ VE NEVŞEHİR...

Sümer Holding'e ait Ankara, Denizli ve Nevşehir'deki 7 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek. İhale için son teklif verme tarihi 16 Aralık olarak belirlendi.

Ankara, Denizli, Nevşehir... Devlete ait holdingin 3 ildeki 7 taşınmazı satılıyor

KAPALI ZAF VE PAZARLIK DETAYI

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, ardından pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

SÜMER HOLDİNG NEDİR?

Sümer Holding, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olup sermayesinin tamamı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına aittir.

11 Temmuz 1933'te Sümerbank adıyla kurulan şirket, 1987 yılında Sümerbank Holding A.Ş. olarak yeniden yapılandırıldı. 1993 yılında bünyesindeki bankacılık biriminin ayrılmasıyla Sümer Holding A.Ş. adını aldı.

Holding, bünyesinde kalan arazi, tesis, iştirak ve diğer varlıkların yönetimi, özelleştirilmesi ve tasfiye süreçlerini yürütmektedir.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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