Antalya'dan Atina'ya köprü! Tarihte yapılandan daha fazlası 23 yıla sığdı

Bakan Uraloğlu, son 23 yılda 488 kilometre uzunluğunda 4.075 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10 bin 42’ye, toplam uzunluğu ise 799 kilometreye ulaştırdıklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin kara yolu ulaşım altyapısında hayata geçirilen köprü projelerine ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, son 23 yılda ulaşımda fiziki engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını ve bu dönemde yapılan yapılarla ülkenin dört bir yanının yeniden birbirine bağlandığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, 2002’de Türkiye’de sadece 311 kilometre uzunluğunda 5 bin 967 köprü bulunduğunu hatırlatarak “Son 23 yılda 488 kilometre uzunluğunda 4.075 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10 bin 42’ye, toplam uzunluğu ise 799 kilometreye ulaştırdık. Eğer bu köprüler art arda sıralansaydı turizmin başkenti Antalya’dan neredeyse İpsala Sınır Kapısı’na yani Yunanistan’a kadar kesintisiz ulaşım sağlanabilirdi” açıklamasında bulundu. Köprülerle vadileri, nehirleri aştıklarını, şehirleri birleştirdiklerini belirten Uraloğlu, Türkiye’nin yalnızca ulaşımdaki fiziki engelleri değil, mühendislik sınırlarını da aştığını vurguladı. Elâzığ’daki Kömürhan Köprüsü’nün ters Y tipi kule tasarımıyla 660 metre uzunluğunda inşa edildiğini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu: