Araç mezarlığında 500 milyonluk servet hurda oluyor

6 Aralık 2023 10:53 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:53

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten çekilen yüzlerce araç ve motosiklet yediemin otoparkında sahipleri tarafından alınamadığı için çürümeye yüz tutuyor. Havadan çekilen görüntüler araç mezarlığını anımsatırken, araçlar arasında lüks otomobillerin ve iş makinelerinin de bulunması dikkat çekiyor.

Elazığ’ın Hicret Mahallesi'nde hizmet veren yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan yüzlerce araç bulunuyor.

OTOPARKTA 500 MİLYON DEĞERİNDE ARAÇ VAR

Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor. Eksiklerini giderenler araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor. Otoparkta lüks araçlardan iş makinelerine yaklaşık 500 milyon değerinde 500 araç ve ayrıca ortalama 300 motosiklet bulunuyor.

Çoğu aracın çürümeye yüz tuttuğu gözlemlenirken, işletme sahibi Ömer Ertan otoparkta 15 yıldır duran araçların da olduğunu söyledi. Her geçen gün sayının arttığını vurgulayan Ertan, 10 dönümlük alanın ful dolduğunu ve yeni yer arayışına girdiklerini ifade etti.

"BURADA YATAN ARAÇLAR ÇÜRÜYOR"

Otoparkta iş makineleri, otomobil ve kamyonları baz aldıklarında ortalama 500 araç olduğunu belirten işletme sahibi Ömer Ertan, ''Bu 500 aracın ortalama maliyeti tanesi bir milyondan sadece 500 milyon liraya ulaşıyor. Elazığ gibi küçük bir şehirde bulunan otoparkta yatıyor. Elazığ’da 3 tane otopark var bunu 3 ile çarptığımızda maliyet ortaya çıkıyor. Buradaki araçlar çürümeye terk edildi. Herkesin tabiriyle araba mezarlığı haline geldi. 6 Şubat itibariyle Kahramanmaraş’ta asrın felaketini yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Bu depremlerin ardından iş makineleri ihtiyaçları vardı. Bu otoparklarda onlarca iş makinesi yatarken deprem bölgesinde iş makinesi aradılar. Burada yatan araçlar çürüyor. Borçlunun borcu artıyor” dedi.

"HER GEÇEN GÜN BU SAYI ARTIYOR"

Otoparkta bulunan araçların boşaltılacağının söylendiğini dile getiren Ertan, “Bundan dolayı telefonlarımız sürekli çalıyor ama şu ana kadar bir hareketlilik yok. Zaten kanun maddesinin açılımı otoparkta kalan araçların hacizleri düşmüş ise yenileme yapmamışlarsa borçluya tebligat çıkartılıp borçluya arabalarını al demeleri almadığı taktirde ise satışa gidilmesidir. Borçlunun borcu düşmüşse zaten gelip aracı alıyor. Bu kanun maddesinde bir değişiklik anlamına gelmiyor. 15 yıla yakındır otopark işletmeciliği yapıyorum. 15 yıl önce otoparkı açtığımda gelen araçlar halen burada duruyor. Her geçen gün bu sayı artıyor. Haftada 10 tane araç geliyorsa bunun 3 tanesi çıkıyorsa 7 tanesi yine burada kalıyor'' diye konuştu.

"BÜYÜK YER ARAYIŞI İÇERİSİNE GİRDİK"

En büyük maddi kaynağın otoparklarda yattığını ifade eden Ertan, “Buradan bir aracın çıktığını düşündüğümüz zaman, devletin alacağı KDV ve damga otoparkçının parasının aldığı zaman alacağı miktarın faturasını kestiği zaman fatura KDV’si ve MTV ücretlerinin hepsi devletimize gidecek. Burada uzun yıllar kalarak hurda olan araçları üst üste atmaya başladık. Çünkü yer sıkıntısı çok büyük. 10 dönümlük yerimiz doldu. Büyük yer arayışı içerisine girdik” şeklinde konuştu.