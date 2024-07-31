Araç sahipleri dikkat! MTV'de son gün, kaçıran faiziyle öder 

Aracı olan herkesi ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödeme süresi bugün sona eriyor. Ödemeyi bugün yapmayanlar gecikme faizi ödemek zorunda kalacak. Peki faiz ne kadar? İşte detaylar...

Milyonlarca araç sahibi için kritik gün geldi çattı. MTV'nin 1 Temmuz'da başlayan ikinci taksit ödeme süresi bugün sona eriyor.

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ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesinden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan, PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

MTV'DE GECİKME FAİZİ NE KADAR?

Mükelleflerin, ödeme süresi dolmadan önce gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor. 31 Temmuz'a kadar ödemesini yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.

Borç zamanında ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.

MUAYENE İÇİN MTV ŞART

Ayrıca, araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. 2023 yılına ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme süresi de 31 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.