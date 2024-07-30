Petrol fiyatları 2 ayın dibinde! Akaryakıta indirim bekleniyor

Petrolde son dakika! Brent petrolün varil fiyatı 80 doların da altına düşerek son 2 ayın dibine geriledi. Çin kaynaklı talep endişeleri ve İsrail-Lübnan hattında savaş riskinin büyümemesi üzerine, petrol fiyatları 78,70 dolara çekildi. Gelişmeler, iç piyasada da akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini yükseltti. İstanbul Avrupa yakasında 30 Temmuz 2024 akaryakıt benzin fiyatı 44,97 TL ve Motorin (mazot) fiyatı 43,47 TL olarak satılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık iki ay sonra 80 doların altına düştü. 30 Temmuz 2024 Brent petrol varil fiyatı 78,70 dolardan güne başlıyor. Geçen hafta 81,10 dolardan kapanış yapan petrol fiyatı, sadece son 2 günde %3 geriledi.

PETROL NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalarda son günlerde Çin kaynaklı talep endişeleri yükseldi. Ülkede ikinci çeyrek büyüme oranı %4,7 ile beklenti altında kalmıştı. Çin’in ilk yarıda ithal ettiği petrol miktarı da geçen yıla göre %11 azaldı. Çin Merkez Bankasından agresif faiz indirimleri de gelince, piyasalarda endişeler yükseldi.

JEOPOLİTİK RİSKLER BÜYÜMEDİ

Petrol bu yıl Orta Doğu’da yaşanan gerilimlerden de etkilenmiş, son olarak temmuzun ilk haftasında fiyatlar 88 dolara dayanmıştı. Bu hafta başında da jeopolitik riskler tarafında İsrail-Lübnan gerilimi öne çıktı. Ancak sıcak çatışma riski düştü ve tansiyon geriledi. Bu gelişme, petrol fiyatlarında baskıyı azalttı.

PETROLDE BU SEVİYELERE DİKKAT

Brent petrolde son olarak haziranın ilk haftasında görülen 76,70 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor. OPEC ülkelerinin arz kısıtlamaları ve FED’den gelebilecek “güvercin” mesajların, petrole destek olabileceği belirtiliyor. Fiyatlarda 82,65 dolar seviyesinin önemli direnç olduğu ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM

Yaşanan gelişmeler üzerine iç piyasada da akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Son olarak İstanbul Avrupa yakasında 30 Temmuz 2024 akaryakıt (benzin) fiyatı 44,97 TL ve Motorin (mazot) fiyatı 43,47 TL fiyatla satılıyor. Dövizdeki stabil seyir de depolar için müjdeli haber beklentilerini yükseltti.