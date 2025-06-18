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Aradaki fark kime gidiyor? Markette 745 TL'ye satılan kirazın tarla fiyatı pes dedirtti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aradaki fark kime gidiyor? Markette 745 TL&#039;ye satılan kirazın tarla fiyatı pes dedirtti
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Sarıyer'de bir marketin 745 TL'ye sattığı kirazların üreticiden alındığı fiyat dikkat çekti. Kiraz fiyatının tarladan tüketiciye gelene kadar 18 kattan fazla arttığı görüldü. İşte detaylar...

Yaz meyvesi olan kiraz, bu yıl fiyatıyla cep yakıyor. Marketlerde 750-800 lira arasında satılan kiraz, birçok kişi için hayalden öteye gidemiyor. 

PES DEDİRTEN FİYAT DEĞİŞİMİ 

Sosyal medyadaki gıda içerikleriyle dikkat çeken "Gıda Dedektifi" adlı hesaptan kiraz fiyatıyla ilgili çarpıcı bir paylaşım geldi. İstanbul Sarıyer'de bulunan bir markette 745 TL'ye satılan kirazın üreticiden alındığı fiyat ve tarladan tüketiciye gelene kadarki fiyat değişimi pes dedirtti. 

Aradaki fark kime gidiyor? Markette 745 TL'ye satılan kirazın tarla fiyatı pes dedirtti - 1. Resim

TARLADA 40 TL, MARKETTE 745 TL 

Markette 745 TL'ye satılan kirazın, üreticiden 40 TL'ye alındığı görüldü. Tarladan 40 TL'ye çıkan meyvenin markete satışı ise 220 TL. Tarladan markete gelene kadar fiyatın 5,5 kat arttığı görüldü. 

Aradaki fark kime gidiyor? Markette 745 TL'ye satılan kirazın tarla fiyatı pes dedirtti - 2. Resim

TARLADAN MARKETE GELENE KADAR FİYAT 18 KATTAN FAZLA ARTTI 

Tarladan 40 TL'ye çıkan, markete 220 TL'ye satılan kirazın tüketiciye ise 745 TL'den sunulması dikkat çekti. Böylece tarladan markete gelene kadar kiraz fiyatının 18 kattan fazla artması akıllara durgunluk verdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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