Ünlü iş adamı iflasın eşiğinde! Kendisi ve 3 şirketi için konkordato ilan etti

Türkiye'de konkordato ilan edenler kervanına Dost Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Natanael Tavit de katıldı. Ünlü patron kendisi ve 3 şirketi için konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Teknik tekstil ve endüstriyel üretim alanında faaliyet gösteren Dost Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Natanael Tavit, şirketleriyle birlikte konkordato başvurusu yaptı. Tavit kendisi ve şirketleri Dost Teknik Tekstil Ltd. Şti., Opera Proje ve Yapı A.Ş. ile Politek Medikal Cihazlar A.Ş. için konkordato talep etti.

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BİR SONRAKİ DURUŞMA 4 EYLÜL'DE

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Tavit ve şirketleri için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, bir sonraki duruşmanın tarihi ise 4 Eylül olarak belirlendi.

HACİZ VE İCRA İŞLEMLERİ DURDURULDU

Tavit’e ait bu üç şirkete yönelik tüm haciz ve icra işlemleri tedbiren durdurulurken, alacaklılara karşı mali yapının yeniden yapılandırılması süreci başladı.

GLOBAL MARKALARIN DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜNÜ YAPIYORDU

Dost Grup, teknik tekstil alanında başladığı faaliyetlerini yıllar içinde otomotiv, ambalaj, inşaat ve kuyumculuk sektörlerine taşımış, 700’ü aşkın ürün gamıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet göstermişti.

3000 metrekarelik deposuyla güçlü stok altyapısına sahip şirket, özellikle distribütörlüğünü üstlendiği global markalarla tanınıyordu.