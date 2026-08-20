Aras'tan dönüşüm hamlesi: Kargoya üç yılda 100 milyon avro yatırım yapacak

Aras Kargo CEO’su Barbara Hagen, Türkiye’ye ve büyüme potansiyeline inandıklarını belirterek “Son yıllarda 100 milyon avronun üzerinde yatırım gerçekleştirdik, önümüzdeki üç yılda 100 milyon avro daha yatırım yapacağız” dedi.

Her gün 1 milyondan fazla adrese ulaşan Aras Kargo, çok yönlü dönüşüm programını paylaştı. Kurumsal marka kimliğini yenileyen şirketin vizyonu; yeni nesil şubelerden, 7/24 kargo otomatlarına, Anadolu’yu 120 ülkeye bağlayan uluslararası lojistik ağından, 6 ülkeye ihraç edilen yazılım teknolojilerine kadar somut çıktılara dönüştü.

Uluslararası operasyonlarını Aras Global çatısı altında birleştiren şirket, yeni kimliğini Gürcistan ve Özbekistan’da hayata geçirirken, Azerbaycan’daki dönüşümü 2027’de tamamlamayı planlıyor.

Türkiye genelinde yaygınlaşan yeni nesil şubelerin dönüşümünün 2027 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu dönüşümün teknoloji ayağında ise Aras Burası 7/24 bulunuyor. Türkiye’nin ilk ve tek gece-gündüz hizmet veren kargo otomatı ile müşteriler, şube çalışma saatlerinden bağımsız olarak günün her saati iade işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

İstanbul Suadiye’de başlayan uygulama, bugün Türkiye genelinde 20 noktaya ulaştı. Kargo otomatlarından yapılan gönderilerde yüzde 40 indirim sağlanıyor. 2025’te Hadımköy Transfer Merkezi, 8,3 milyon avro yatırım ve ileri teknoloji otomasyonla yenilenerek günlük 600 binin üzerinde kargo işleme kapasitesine ulaştı.

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Gaziantep’te 15.200 metrekarelik yeni transfer merkezi ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki operasyonel gücü artırdı. Ankara Transfer Merkezinde ise kapasite 6 katın üzerinde artırıldı. 2026’da İstanbul Fenertepe başta olmak üzere Afyonkarahisar, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Kayseri’de sorter ve transfer merkezi yatırımları hayata geçiriliyor. Şirket, Yeşil İlçe programıyla 10 ilçede tamamen elektrikli teslimat gerçekleştiriyor; bu sayının 2026 sonunda 13’e çıkarılması hedefleniyor.

‘TÜRKİYE’YE İNANIYORUZ’

Aras Kargo CEO’su Barbara Hagen “Türkiye’ye ve büyüme potansiyeline güçlü bir şekilde inanıyoruz. Aras Kargo olarak bugün yalnızca kargo taşımıyor, Türkiye’nin ticaretinin ve e-Ticaret ekosisteminin büyümesini mümkün kılan altyapıyı inşa ediyoruz.

İnsan, teknoloji, operasyon ve sürdürülebilirlik odağında yürüttüğümüz çok boyutlu dönüşümle; yerel pazar liderliğimizi Avusturya Postanesinin uluslararası gücüyle birleştirirken, geliştirdiğimiz teknoloji ve operasyonel uzmanlığı Avrupa’ya da taşıyoruz. Son yıllarda 100 milyon avronun üzerinde yatırım gerçekleştirdik, önümüzdeki üç yılda 100 milyon avro daha yatırım yapacağız. Her yatırımımızı yalnızca bugünün kapasitesini artıran bir adım değil, Türkiye’nin gelecekteki büyümesini taşıyacak bir altyapı yatırımı olarak görüyoruz. Hedefimiz net: Teknolojiyle hızlanan, insanıyla güçlenen ve attığı her adımla daha sürdürülebilir bir Aras Kargo inşa etmek” değerlendirmesini yaptı.



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