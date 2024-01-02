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    ASELSAN'dan 58,9 milyon dolarlık ihracat anlaşması

    Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından ASELSAN, önemli bir ihracat anlaşmasına imza attı. ASELSAN, 58,9 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

    ASELSAN&#039;dan 58,9 milyon dolarlık ihracat anlaşması
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirket, yurt dışı iştiraki üzerinden uluslararası bir müşterisiyle akıllı ulaşım sistemleri ihracatına yönelik olarak 58 milyon 887 bin 692 dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı. 

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    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Aselsan
    Haberler > Ekonomi > ASELSAN'dan 58,9 milyon dolarlık ihracat anlaşması
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