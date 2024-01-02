ASELSAN'dan 58,9 milyon dolarlık ihracat anlaşması

2 Ocak 2024 16:10 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 16:14

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirket, yurt dışı iştiraki üzerinden uluslararası bir müşterisiyle akıllı ulaşım sistemleri ihracatına yönelik olarak 58 milyon 887 bin 692 dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

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