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ASELSAN'dan 58,9 milyon dolarlık ihracat anlaşması
Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından ASELSAN, önemli bir ihracat anlaşmasına imza attı. ASELSAN, 58,9 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirket, yurt dışı iştiraki üzerinden uluslararası bir müşterisiyle akıllı ulaşım sistemleri ihracatına yönelik olarak 58 milyon 887 bin 692 dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.
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Düzenleyen: Hilal Bardakcı - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı