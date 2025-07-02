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ASELSAN'dan 71,9 milyon dolarlık büyük sözleşme

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ASELSAN&#039;dan 71,9 milyon dolarlık büyük sözleşme
ASELSAN, Savunma Sanayi, Sözleşme, Teknoloji, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 71 milyon 886 bin 91 dolarlık sözleşme imzalandı. Anlaşmanın, Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemleri'nin tedarikine yönelik olduğu öğrenildi.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemleri'nin tedarikine yönelik 71 milyon 886 bin 91 dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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