Asgari ücret zammında ilk teklif için gözler işverende! 100 bin kişiyi çalıştıran sanayiciden "tek zam" önerisi geldi

15 Aralık 2023 15:23 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 15:37

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

Ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip asgari ücretin belirlenmesi için süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Ankara'da ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu pazartesi günü yeniden toplanacak. Kritik toplantıda işveren tarafının ilk zam teklifini sunması beklenirken, 100 bin kişiyi istihdam eden sanayicilerden zam önarisi geldi.

İLK TOPLANTIDA YOL HARİTASI BELİRLENDİ

İşçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetlerinin katılımıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda ikinci toplantının tarihi ve yol haritası belirlendi. Toplantıdan rakam çıkmazken, taraflardan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İLK ZAM TEKLİFİ İŞ VERENDEN GELECEK

Özel sektörde 8 milyon çalışanı dolaylı olarak ise toplumun tüm genelini ilgilendiren zam oranını belirleyecek Asgari Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da gerçekleştirecek. Bu toplantıda işçi, hükümet ve işveren ilk teklif için masaya oturacak. İlk rakam teklifi ise TİSK'ten gelecek.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ilk toplantının ardından yaptığı açıklamada zam teklifinin önce işveren tarafından beklendiğini duyurmuştu. Ağar, "Toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Türk-İş olarak ücret söyleme şansımız yok ücret söylersek bağlanır kalırız. İşveren tarafından ücret gelecek ki değerlendirme yapacağız. Şu an ücret söylemenin anlamı yok" demişti.

100 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDEN SANAYİCİLERDEN TEK ZAM ÖNERİSİ

100 bini aşkın çalışanın bulunduğu Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, yapılacak zamma ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zammın dengeli olmasını istediklerini kaydeden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret zamlarının yılda bir defa olmasını istiyoruz. Organize sanayi bölge başkanı olarak isteğimiz yapılacak zammın her iki tarafı da üzmemesini istiyoruz. Çünkü bir tarafta emekçi kardeşlerimiz var, evlerini rahat bir ortamda geçindirmek istiyorlar. Ama diğer tarafta da sanayici kardeşlerimiz var. Bu yapılacak asgari ücret zammının sanayici kardeşlerimize büyük bir yük getirmesini istemiyoruz, dengeli olmasını istiyoruz. Asgari ücrete zam geldiğinde otomatikman bu zam geçim malzemelerine yansıdığı zaman ne yazık ki kısır döngü haline geliyor. Bizler sanayiciler olarak artık bunun kısır döngüden çıkmasını, şu an yapılan ekonomik politikalarla enflasyonun düşürülmesini istiyoruz. Nihayetinde en son kararı Cumhurbaşkanımız açıklayacak."

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA BİRÇOK KALEM DEĞİŞECEK

2024 yılı için asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle birçok gelir ve ödeme kalemi de değişecek. İşte asgari ücret zammıyla değişecek kalemler: İşsizlik maaşı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, ihya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi, genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği, stajyer ücreti.

ASGARİ ÜCRET HANGİ ORANDA KAÇ TL OLACAK?

Yeni yılda asgari ücretin en az yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bu oranla net asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Refah payı eklenmesiyle oran yüzde 45, hatta yüzde 50'ye ulaşabilir. Yüzde 45'lik zam durumunda asgari ücret 16 bin 533 liraya çıkacakken, yüzde 50'lik zam durumunda ise yeni asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

İşte oran oran asgari ücrete yapılacak zam miktarı...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;