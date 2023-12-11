Asgari ücrete zam için son istihbarat! Cem Küçük, Erdoğan'ın aklındaki rakamı açıkladı

11 Aralık 2023 17:22 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 17:25

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip asgari ücretin belirlenmesi için süreç başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Ankara'da gerçekleşti. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden kritik toplantıda dikkat çeken açıklamalar gelirken, ilk buluşmada rakam çıkmadı. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, asgari ücrete ilişkin son istihbaratı paylaştı. Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki rakamı açıkladı.

CEM KÜÇÜK ASGARİ ÜCRET İÇİN ZAM ORANI VERDİ

Asgari ücret 17 bin TL'yi bulur mu? sorusuna cevap veren Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümet kanadından gelen "tek zam" açıklamalarını hatırlattı. Cem Küçük, asgari ücrete bir defaya mahsus zam yapılması halinde 17 bin TL bulabileceğini söyledi. Aynı zamanda zam beklentisini açıklayan Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret 17.000 TL'yi bulabilir mi? bulabilir. Ama bu kesin böyle olacak diyemeyiz. Şöyle bakalım. Ocak ayında asgari ücret 8.000 TL olmuştu. 4.000 küsur liradan 8.000 liraya geldi. Temmuz ayında 6 ayda yüzde 40'a yakın bir enflasyon vardı, 11.400 TL oldu. Şimdi hükümet son 6 aylık enflasyon verisine bakacak. Bunun 5 ayı açıklandı 34 35'ler de. 6 aylık enflasyon yüzde 38-39 olacağı düşünülüyor.

ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 40

Aralık ayında böyle olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yüzde 40'a tamamlar. Bu durumda 11.400 TL'lik asgari ücret 15 bin 962 TL'ye çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu 16.000 TL'ye tamamlayabilir. Benim görüşüm 15.800-16.000 TL kesin olacak. Daha üstü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine olabilir.

ERDOĞAN'IN AKLINDAKİ ZAM ORANI

Ama şu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "bir defa asgari ücrete zam verilecek" dedi. Bir sonraki zam 2025 Ocak ayında olacak. Bütçenin delinmemesi lazım. CDS düşüyor, kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye olumlu not veriyor. Bu nedenle bir defaya mahsus zam olacağı için 17.00-17.500 TL yapılabileceği söyleniyor. Erdoğan’ın aklında bu rakam olabilir. Bunu görmek lazım.

TEK ZAM DENİLİYOR AMA...

Asgari ücrete Temmuz ayında zam yok diyorlar ama enflasyonun Nisan ayından sonra düşeceği söyleniyor. Eğer enflasyon yüksek çıkarsa şayet asgari ücrete Temmuz ayında tekrar zam yapılabilir."