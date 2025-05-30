Asgari ücrete ara zam maratonu şimdiden başladı! CHP lideri Özel son 6 aya dikkat çekti, uyardı

Yıl başında 22 bin 104 liraya yükselen asgari ücrete ara zam için muhalefet maratona şimdiden başladı. Asgari ücret pazarlığında işveren temsilcisi olan TİSK'i ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel bugün TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ başkanları ile görüştü. Son 6 aya işaret eden Özel asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini vurguladı.

Ocak ayında yüzde 30 zam ile net 22.104 TL, brüt ise 26.005,50 TL olan asgari ücrete Temmuz ayında ara zam beklentisi gündeme geldi.

Pandemi döneminde iki yıl üst üste yapılan ara zam, geçen yıl uygulanmamıştı Asgari ücrete bu sene ara zam yapılıp yapılmayacağı merakla beklenirken, muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Özgür Özel maratona şimdiden başladı.

Asgari ücret pazarlığında işveren temsilcisi olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’u ziyaret eden Özel bugün TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü.

ASGARİ ÜCRET ORTALAMA ÜCRETE DÖNÜŞTÜ

Asgari ücrete ara zam talebiyle gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında ilk olarak HAK-İŞ Başkanı Arslan ile bir araya gelen Özel, Türkiye'nin zor şartlardan geçtiğini ifade ederek emeğin taleplerinin arkasında durmak ve işverenlerin de zorluklarını dikkate alarak bütünleşik bir çözümün parçası olmanın görevleri olduğunu bildirdi.

Mevcut asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını söyleyen Özel, geçen yıl buna ara zam yapılmadığını anımsattı.

Özel, beklenen enflasyona göre asgari ücrete zam yapmanın bedelini işçinin ödediğini ifade ederek, asgari ücretin Türkiye'de ortalama ücrete dönüştüğünü dile getirdi.

ARA ZAM SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR

Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmamasının kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Biz bu konuyu siyaset üstü yerden ele alalım diyoruz. Bu konu sadece sendikaların, sadece sosyal demokrat partinin konusu değil, tüm siyasetin konusudur. O yüzden derhal Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanmasını, bu temmuzda da bu Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bu anti-demokratik yapısına rağmen kapsayıcı şekilde tüm konfederasyonların dahil edilip, üç konfederasyonun üreteceği ortak talebin dikkate alınıp, işverenin de haklı endişelerinin, taleplerinin giderileceği şekilde, kamunun da elini taşın altına atıp bu işi çözmesini bekliyoruz.

"Devletten yapılacak önemli katkılar olacaktır. Bunların hepsini konuşmalıyız. Haziran boyunca her şeyi konuşmalıyız ama en çok asgari ücrete ara zam talebini konuşmalıyız ve bunu mutlaka almalıyız. Bugün 22 bin lira olan para, TÜİK’in hesaplarına göre bile şu anda 18 bin 500 liraya geriledi o günkü parayla. Yüzde 14 enflasyon gerçekleşti dört ayda. Altı ayın sonunda bu çok daha fena bir duruma gelecek. TÜİK’e göre haziran geldiğinde yutmuş olacak. Ne olacak bundan sonraki altı ay? Geçen seneden berbat olacak."

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET MASASINA OTURACAK MI?

Özel, daha sonra TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. En kötü sendikanın, sendikasızlıktan iyi olduğunu ifade ederek, tüm emekçileri en uygun sendikada örgütlenmeye çağıran Özgür Özel, asgari ücretten etkilenen tüm yapılarla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini aktardı.

"TÜRK-İŞ'in, 'Biz diğer sendikalar yoksa, orada (Asgari Ücret Tespit Komisyonu) yokuz.' demesi kıymetli, çok demokratik bir yaklaşım." diyen Özel, Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partilere Asgari Ücret Tespit Komisyonunun demokratik ve sonuç alabilecek bir yapıya kavuşturulmasıyla ilgili tekliflerini yineledi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün 600 bin kamu işçisini ilgilendirdiğini belirten Özel, "Bu 600 bin işçinin 350 bini 6 aydır, 250 bini 3 aydır mağdur. Bir an önce bunun yapılması lazım." diye konuştu.

Özel, gelecekte demokratik, sivil, güçlü anayasa yapıldığında en güçlü söylemin örgütlenme özgürlüğüne dair yapılması ve bütün kanunların da buna uygun hazırlanması gerektiğini söyledi.

"İŞÇİ ŞU ANDA TEZGAHTA HUZURSUZ"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ise Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde 4 toplantının geride kaldığını, sundukları teklife karşı henüz TÜHİS'ten karşı teklif gelmediğini anımsattı.

İşçilerin son 4 yılda alım gücünün çok düştüğünü ifade eden Atalay, vergi dilimi nedeniyle yılda 2 ay kazanılan ücretin vergi kesintisine gittiğini söyledi.

Yüksek Hakem Kurulu ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunun demokratik yapıda olmadığını öne süren Atalay, komisyonda DİSK ve HAK-İŞ'in de olması gerektiğini dile getirdi.

Atalay, "Bu ülkede dar ve sabit gelirliler, emekliler, asgari ücretliler zor durumda ama ondan önce bizim bir an evvel kamu sözleşmeleriyle ilgili bize müspet cevap versinler, kamu sözleşmeleri bitsin, çıksın. İşçi tezgahta ülkeyi yönetenlerden bununla ilgili bir haber bekliyor. İşçi şu anda tezgahta huzursuz." dedi.