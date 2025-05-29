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Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Özgür Özel'den işveren temsilcisi TİSK'e kritik ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Özgür Özel&#039;den işveren temsilcisi TİSK&#039;e kritik ziyaret
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret pazarlığında işveren temsilcisi olan TİSK'i ziyaret etti. Görüşmede asgari ücrete ara zam konusu ele alındı. İşte detaylar... 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’u ziyaret etti. Asgari ücrete ara zam konusunda görüş alışverişinde bulundu. Yaklaşık iki saat süren ziyarete, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı. Özgür Özel görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Özgür Özel'den işveren temsilcisi TİSK'e kritik ziyaret - 1. Resim

"ARA ZAM KONUSUNDA BEKLENTİMİZİ İFADE ETTİK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Biz ziyaretimizin sebebi olan asgari ücret ve asgari ücrete Temmuz ayında ara zam noktasındaki beklentimizi, yürüttüğümüz çalışmayı ifade ettik. Şunu ifade etmek isteriz ki sadece DİSK’i, Hak-İş’i, Türk- İş’i dinleyip, TİSK’i dinlemeyen bir süreci yürütmek yerine işin olmazsa olmaz diğer tarafı işverenleri dinlemek ve bu sohbeti onlarla gerçekleştirmek bizim açımızdan son derece kıymetliydi. Bundan sonra da sorunların çözümü için tüm paydaşlarla bir araya gelmeye, tartışmaya, çözüm önerilerimizi onlarla paylaşmaya, görüşlerini almaya devam edeceğiz. Nazik kabulleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de hem kurumsal olarak, hem de üyeleriyle yakın ilişki ve iletişim halinde olacağımızı bir kez daha buradan tekrar etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Özgür Özel'den işveren temsilcisi TİSK'e kritik ziyaret - 2. Resim

"BUNLARI KONUŞMAK İÇİN VAKİT VAR"

Özel, açıklamasının ardından basın mensuplarının TİSK’in asgari ücret konusundaki pozisyonunu sorması üzerine, "Biz bir görüşme yaptık. Bu birinci tur ve buradan sonra biz bir takım öneriler, işverenler için de onları güvence altına alacak bir model geliştirip, onu daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Bu sorunun doğrudan cevabı, Başkan için de cevaplanması zor, kamuoyunun da duyması açısından erken olabilir ve yapıcı olmayabilir. O yüzden bu tip bir soruyu cevaplamayalım ikimizde. Daha vakit var bunları konuşmak için" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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