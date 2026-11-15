Bayburt Belediyesince atıl vaziyetteki 70 dönüm arazide kurulan güneş enerjisi santralinde (GES) üretilen enerji sayesinde yılda ortalama 1,1 milyon dolar (yaklaşık 50 milyon TL) gelir elde ediliyor.

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Türkiye'de güneş enerjisi üretimi açısından verimli kentlerden biri olan Bayburt'ta potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla belediye tarafından ilk GES projesi 2016'da hazırlandı.

YILDA 50 MİLYON TL'LİK GELİR

Şingah Mahallesi'ndeki arazide 2017'de hayata geçirilen 4,5 megavat kurulu güce sahip santralde elektrik üretimine başlandı. Projenin 2,5 megavatlık ikinci etabı ise 2021'de devreye alındı. Projeyle verimsiz araziyi kullanışlı hale getirerek yılda yaklaşık 50 milyon lira gelir elde eden belediye, kaynağı kentteki diğer yatırımlarda değerlendiriyor.

Atıl araziye kuruldu, para basıyor! Yılda 50 milyon TL'lik gelir

"TOPLAM 7 MEGAVATLIK ELEKTRİK ÜRETİMİMİZ VAR"

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye ihtiyacının konuşulduğu dönemde çalışmalara başladıklarını ve belediyeye ait tarıma elverişsiz arazide GES projesi uygulamaya karar verdiklerini söyledi. Bunun üzerine gerekli ölçümleri yaparak 2017'de İller Bankasından kredi kullanarak 4,5 megavat üretim kapasitesine sahip projeyi hayata geçirdiklerini belirten Memiş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun faydasını görünce, 2019'da 2,5 megavatlık GES'in daha hayata geçirilmesi gerektiğini düşünerek her şeyi hazırladık. Benim görevim bitti, o dönemki belediye başkanımızın masasına projeyi bıraktık. Belediye başkanımız da bunu 2021 yılında tamamladı. Şu anda toplam 7 megavatlık elektrik üretimimiz var."

Kente temiz enerji sağlayan proje sayesinde belediyeye ciddi bir gelir kaynağı oluşturulduğunu vurgulayan Memiş, projenin yatırımcılara da yol gösterdiğinin altını çizdi. Memiş, "Bayburt'ta güneş enerjisi olur mu?" algısını kırdıklarına işaret ederek, güneşlenme süresi dolayısıyla projenin bölgeye son derece uygun olduğunu kaydetti.

Atıl araziye kuruldu, para basıyor! Yılda 50 milyon TL'lik gelir

"BİZİM İÇİN ÜRETEN BİR BELEDİYE OLMAK ÖNEMLİYDİ"

Bayburt'ta özel işletmelerde çok sayıda GES'in de hayata geçirildiğini anlatan Memiş, şöyle devam etti:

"Bayburt'ta şahıslar, büyük şirketler bunu daha da çoğalttılar ve olması da gerekir. Ülke açısından önemli bir şey, inşallah devam ettirilir. Bizim için üreten bir belediye olmak önemliydi. Ayrıca Bayburt Belediyesi çok ciddi bir kaynak elde etti bundan, yılda 1 milyon 100 bin dolar gelir. Bunun yüzde 50'sini gider olarak düşündüğümüz zaman vergi ve çalışanlara, yüzde 50'si bize kaldı. 500 bin dolar diyelim, bu bizim için çok ciddi paradır. Borçlarımızın ödenmesi, belediyeye araç alımı, belediyede ya da başka alanlarda istihdamı artırmak, park, bahçe, kaldırım yapma noktasında bize çok ciddi katkısı oldu. O dönem biz 4,5 milyon dolar borçlandık. Bayburt Belediyesine ciddi bir yüktü ama üstesinden geldik."

Memiş, birçok belediye başkanının GES'te inceleme yapmak üzere Bayburt'a geldiğini belirterek, "Ne kadar doğru bir yatırım olduğunu gördüler. Birçok kişi bizden sonra belediyelerde bunu yapmaya başladı. Bu da benim için onur verici bir şey." dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Bayburt Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIBayburt

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