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Ekonomi

Avukatlık ücretlerinde asgari tarife belli oldu! Artık 40 bin lira alınacak

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Avukatlık ücretlerinde asgari tarife belli oldu! Artık 40 bin lira alınacak
Başlık ResmiAvukatlık ücretlerinde asgari tarife belli oldu! Artık 40 bin lira alınacak

Avukatlık asgari ücret tarifesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tarife ile birlikte tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında ise 40 bin lira avukatlık ücreti alınacak. Avukatlara büroda sözlü danışmanın ilk saatinin ücreti 5 bin 500 lira olarak belirlenirken, her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 7 bin 500, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında ise asgari 10 bin lira ücret ödenecek.

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Türkiye Barolar Birliğince (TBB) hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, avukatlara bürolarında sözlü danışmanın ilk saatinin ücreti 5 bin 500 lira olacak, takip eden her saat için ücret 2 bin 400 lira artacak.

Çağrı üzerine gidilen yerlerde bir saate kadar sözlü danışma ücreti 9 bin lira olarak belirlenirken, takip eden her saat için 4 bin 500 lira ücret ödenecek.

Avukatlık ücretlerinde asgari tarife belli oldu! Artık 40 bin lira alınacak
Başlık ResmiAvukatlık ücretlerinde asgari tarife belli oldu! Artık 40 bin lira alınacak

ÜCRET 40 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 7 bin 500, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 10 bin, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında ise 40 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi gibi ticari işlere ilişkin sözleşmelerde ise avukatlara 27 bin lira ödenecek.

Avukatlık ücretlerinde asgari tarife belli oldu! Artık 40 bin lira alınacak
Başlık ResmiAvukatlık ücretlerinde asgari tarife belli oldu! Artık 40 bin lira alınacak

ULUSLARARASI DURUŞMALI DAVALARDA 250 BİN LİRA

Vergi komisyonlarında takip edilen işlerin asgari avukatlık ücreti 30 bin lira olarak belirlenirken, uluslararası yargı yerlerinde takip edilen duruşmasız işlerde 140 bin, duruşmalı işlerde ise 250 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Özel kişi ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli avukatlarının aylık ücretleri de en az 43 bin lira olacak.

Avukatlık ücretlerinde asgari tarife belli oldu! Artık 40 bin lira alınacak
Başlık ResmiAvukatlık ücretlerinde asgari tarife belli oldu! Artık 40 bin lira alınacak

YARGITAY'DA GÖRÜLEN İLK DERECE DAVALAR İÇİN 85 BİN

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 15 bin, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 40 bin, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 23 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 62 bin, tüketici mahkemelerindeki davalar için 30 bin, fikri ve sınai haklar mahkemelerindeki davalar için 70 bin, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için de 86 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 85 bin, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için ise 50 bin lira avukatlık ücreti ödenecek.

Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan hukuki yardımlarda ilk 800 bin liralık kısım için avukatlık ücreti yüzde 16, konusu 24 milyon 800 bin liranın üzerindeki işlerde ise avukatlık ücreti yüzde 1 olacak.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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