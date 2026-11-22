Doktor muayenesi, kan tahlilleri, MR, tomografi, EKG… Özel hastanelerde çıkarılan faturalar vatandaşları isyan ettirdi. Aynı işlem için her hastane farklı ücret isterken, hastaneler arasındaki fiyat farkı ise 5-10 katına kadar çıktı.

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Özel sağlık sigortası yaptırarak sağlık harcamalarını güvence altına almak isteyen vatandaşlar, özel hastanelerde karşılaştıkları yüksek faturalara tepki gösteriyor. Tedavisi için fahiş fiyatlarla karşılaşan hastalar, özel sağlık sigortalarına rağmen yeniden ödeme yapmak zorunda kalıyor.

TEST AYNI AMA FİYAT FARKLI

Sabah gazetesinden Betül Alakent’in haberine göre, doktor muayenesinin ardından istenen kan tahlilleri, MR, tomografi ve EKG gibi tetkiklerin bir bölümünün sigorta kapsamında olmadığı belirtilerek hastalardan binlerce lira talep ediliyor. Vatandaşın tepkisini çeken bir diğer konu ise aynı test ya da tahlillerin hastanelerde farklı fiyat karşılığında yapılması.

Aynı testte 10 kat fiyat farkı! Özel hastanelerde fiyat uçurumu: Birinde 500 TL, diğerinde 2 bin 500 TL

BİR YERDE 2 BİN 500, BİR YERDE 500 TL

Özel hastanelerdeki fahiş fiyat farkları, şikâyet platformlarına da yansıdı. Şubat 2026'da tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan bir vatandaş, 3 yaşındaki çocuğu için özel bir hastanede sürüntü testi yaptırmak istediğinde 2 bin 500 TL ek ücret talep edildiğini belirterek, başka bir özel hastanede ise 500 TL istendiğini aktardı.

Şikâyet platformuna yazan özel sağlık sigortası olan bir hasta, bir özel hastanenin EKG işlemi için 8 bin 200 TL talep ettiğini, bu işlemi başka bir özel hastanede ise 4 bin 560 TL'ye yaptırdığını belirtti. Yine başka bir hasta da MR işlemi için üç hastanenin farklı fiyatlar çıkardığını kaydetti.

Aynı testte 10 kat fiyat farkı! Özel hastanelerde fiyat uçurumu: Birinde 500 TL, diğerinde 2 bin 500 TL

“BEŞ KATA VARAN FARKLARLA FATURA”

Sağlıkta şeffaflık olmadığını belirten Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Kim ne ödeyeceğini bilmiyor. Özel sağlık sigortasına güvenerek gittiği bir hastanede ciddi faturalarla karşılaşabiliyor. Aynı işlemin hastanelerde beş kata varan farklarla faturalandırılması ise insana bu neye göre fatura ediliyor sorusunu sorduruyor" dedi.

“ÜCRETLERİ GÖSTEREN BİR TABELA OLMALI”

Tüketicinin Korunması Kanunu'nun 54'üncü maddesine göre sunulacak ürün ve hizmetlerle ilgili nihai fiyatın gösterilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, "Vatandaşlar özellikle son dönemde özel sağlık sigortalarına rağmen ciddi fatura şokları yaşıyorlar. Özel hastanelerde örneğin MR ya da tahlillerin ücretlerini gösteren bir tabela olmalı. Böylece vatandaş çıkan fatura karşısında ne kadarını sigortası karşılıyor ne kadarını cebinden çıkacak bilmeli" ifadelerini kullandı.

Aynı testte 10 kat fiyat farkı! Özel hastanelerde fiyat uçurumu: Birinde 500 TL, diğerinde 2 bin 500 TL

YÜZDE 66,6'SI SORUN OLARAK GÖRÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) 2025 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre özel hastanelerde muayene ve tahlil ücretlerini sorun olarak görenlerin oranı yüzde 66.6 oldu. Bu oran üniversite hastanelerinde yüzde 41.8, devlet hastanelerinde ise yüzde 40.8 oldu.

Aynı testte 10 kat fiyat farkı! Özel hastanelerde fiyat uçurumu: Birinde 500 TL, diğerinde 2 bin 500 TL

SGK ÖDEMELERİNE YÜZDE 55'E VARAN ARTIŞ

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 10 Aralık 2025'te Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yaptığı düzenlemeyle sağlık hizmetleri için hastanelere ödediği bedelleri artırdı. Düzenleme kapsamında hastanelere ödenen sağlık hizmeti bedellerinde yüzde 10 ila yüzde 55 arasında artış yapıldı. Yoğun bakım tedavi bedellerinde yüzde 55, palyatif bakımda yüzde 40, diyaliz ve kan ürünlerinde yüzde 35, ayakta tedavi muayene bedellerinde yüzde 30 artış sağlandı. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerin bedelleri de yüzde 10 ila yüzde 85 arasında yükseltildi. SGK, düzenlemeyle toplam 110 milyar TL'lik iyileştirme sağlandığını açıkladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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