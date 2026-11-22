Türkiye’de satılan ilaçların yüzde 92’si yurt içinde üretiliyor. 185 ülkeye 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. Yerli kanser ilacı için de süreç başladı.

Özetle Kaydet a- | +A

Sağlık Bakanlığı, “Üreten Sağlık” modeliyle ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye, sağlık alanında yalnızca iç pazarın ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda üretim yapan, ürünlerini ihraç eden ve uluslararası iş birlikleri geliştiren bir ülke konumuna geliyor. Bu kapsamda Türkiye’de satılan ilaçların kutu bazında yüzde 92’si yurt içinde üretiliyor. Geçen yıl 185 ülkeye gerçekleştirilen ilaç ihracatı ise 2,5 milyar doları aştı.

TEDARİKTE ERKEN UYARI SİSTEMİ

Vatandaşların ilaçlara kesintisiz ulaşabilmesi için tedarik süreçleri de yakından takip ediliyor. İlaç Takip Sistemi ile ürünler kutu bazında izlenirken, erken uyarı sistemiyle olası tedarik sıkıntılarının önceden belirlenmesi amaçlanıyor. Ruhsatlandırma süreçleri yeniden yapılandırılarak hızlandırılırken ilaç fiyatları dönemsel olarak güncellenen referans fiyatlandırma sistemi üzerinden belirleniyor. Yerli üretimin artmasıyla birlikte denetimler de sıklaştırıldı. Yurt içinde 156, yurt dışında ise 79 ilaç üretim tesisinde denetim yapılırken, 2026 yılında 61 bin yurt içi ürün denetimi gerçekleştirildi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Philips milyonlarca solunum cihazını geri çağırdı

45 ÜLKEYE SOLUNUM CİHAZI İHRACATI

Tıbbi cihaz alanında da önemli ürünler hizmete sokuluyor. Yerli solunum cihazları 45 ülkeye ihraç edilirken, Türkiye’nin ilk yerli kalp-akciğer makinesi de geliştirildi. Yerli otomatik şok cihazı hizmete sunulurken, yerli mobil röntgen cihazı hastanelerde kullanılmaya başlandı. Ultrason ve hasta başı monitörleri gibi farklı tıbbi cihazlarla da yerli üretim kapasitesinin genişletilmesi hedefleniyor.

YERLİ KANSER İLACINDA KLİNİK AŞAMA

İlaçta dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kanser ilaçlarının molekülden itibaren Türkiye’de üretilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda yerli bir ilaç firmasıyla iş birliği yapılarak bir immünoterapi ilacının klinik çalışmasına geçildi. Klinik araştırmalarda da yeni adımlar atıldı. Yapılan kanuni düzenlemeyle iş birliklerinin önü açılırken 22 çalışmanın klinik süreci başlatıldı. Böylece Türkiye’nin yeni tedavi yöntemleri ve ilaçların geliştirilmesinde de daha etkin rol üstlenmesi amaçlanıyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala