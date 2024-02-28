Bakan Göktaş Mart ayını işaret etti! 500'ün üzerinde atama gerçekleştirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ve gazi yakınları ile gazilere müjdeli haberi verdi. Göktaş, "Yakın zamanda 500’ün üzerinde atamamız olacak" ifadelerini kullandı.

Bir dizi program ve ziyaret için Eskişehir'de bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, önemli açıklamalarda bulundu. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamasına değinen Göktaş, merakla beklenen müjdeli haberi verdi.

500'ÜN ÜZERİNDE ATAMA OLACAK

"Bu müjdeyi burada vermek istiyorum" diyen Göktaş, "İnşallah yakın zamanda 500'ün üzerinde, 500 gibi bir rakamla şu aşamada şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamamız olacak. Bununla beraber bugüne kadar yaptığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamamız da 50 bini aşacak. Tabii bizler için çok kıymetli bir atama bu, sosyal bir atama" dedi.

Göktaş, "Biz her türlü şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapıyoruz. Bizler için tabii bu vatanı bize vatan kalan şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz. İnşallah bu vesileyle güzel bir atama olacak mart ayı itibarıyla. Bakanlık olarak onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

65 YAŞ VE ÜSTÜNÜN ORANI YÜZDE 10,2

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler ışığında sorulan soruyu cevaplayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu yaşlanıyor. 2023 yılının verilerine göre, 65 yaş ve üstü vatandaşımızın oranı şu anda yüzde 10,2. Bu da yaşlandığımızı gösteriyor" dedi.

Tüm dünyada aynı trendin görüldüğünü söyleyen Göktaş, şu ifadeleri kullandı: "Ülke olarak da aynı dünya trendinde devam ediyoruz. Diğer yandan tabii doğurganlık oranımız da hızla azalıyor. Bizler bu yönde bazı çalışmalar yaptık. Türkiye yaşlılık profili araştırması yaptık. İnşallah mart ayında bunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Çok çarpıcı veriler var. Ve aslında bu çalışmalar bizler için kıymetli. Çünkü oluşturduğumuz ve oluşturacağımız politikalara da yön verecek çalışmalar bununla. Bu vesileyle tabii ki bu kamuoyuna paylaşacağımız verileri Mart ayında inşallah paylaşacağız."